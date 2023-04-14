عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

قرار جمهوري لدفع عجلة الاقتصاد.. ماذا تقدم مجالس الاستثمار والتصدير؟

الاستثمار في مصر
الاستثمار في مصر

تبذل الدولة جهودا كبيرة لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، وتعمل في إطار ذلك على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، إضافة إلى إعطاء مزايا ومنح خاصة، وفي إطار هذه الجهود، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار، وذلك وفقا لما نشر في الجريدة الرسمية ونشر أيضا قرار الرئيس رقم 142 لسنة 2023، بشأن إعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.

تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار

ويتشكل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، محافظ البنك المركزي، وزير العدل، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزير التعاون الدولي، وزير المالية، وزير الداخلية، وزير الاتصالات، وزير التنمية المحلية، كما ضم المجلس الأعلى للاستثمار في عضويته كلا من وزير قطاع الأعمال العام، وزير التجارة والصناعة، الوزير المختص بشؤون الاستثمار، رئيس جهاز المخابرات العامة، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

اقتصادية النواب: قرار الرئيس السيسى بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ضربة معلم

صناعة الشيوخ: تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار يقضى على الروتين والبيروقراطية

ويهدف المجلس الأعلى للاستثمار، على تشجيع ضخ الاستثمارات الأجنبية إلى مصر وتذليل العقبات أمام ذلك، ويأتي قرار تشكيله بالتزامن مع جهود الدولة لتشجيع الاستثمار والتسهيل علي المستثمرين، في إطار توجه الدولة لجذب المزيد من رؤوس الأموال، ما يساهم في زيادة الإنتاج ما ينعكس بشكل إيجابي علي دعم الاقتصاد.

في هذا الصدد، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، إن قرارات إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار والمجلس الأعلى للتصدير، هامة جدا، والملفين في غاية الأهمية، ومرتبطين ببعض، لجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، في ظل تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي مقارنة بالسنوات الماضية، وبالتالي نحتاج لجذب مزيد من الاستثمارات لعلاج العديد من المشكلات وخفض معدلات التضخم.

الاستثمار وقود أي اقتصاد

وأضاف الإدريسي خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن خفض معدلات التضخم من شأنه زيادة حجم السلع والخدمات، ومن ثم ينعكس ذلك على معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الحصيلة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة وتقليل عجز الموازنة، وبالتالي ينعكس إيجابيا على تقليل مستويات المديونية، ولذلك يظل الاستثمار هو وقود أي اقتصاد، وبالتالي فيجب العمل على إعادة تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وباقي المؤسسات للتنسيق فيما بينها وتذليل العقبات والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص.

خبير سيارات : المجلس الأعلى للصناعة يهدف لزيادة الإنتاج والتوجه للتصدير |خاص

قرار جمهوري بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.. مستند

وأكد أستاذ الاقتصاد، ضرورة ضم ذوي الخبرة من القطاع الخاص، حتى يكون في المجلس وجهات نظر أخرى، غير وجهة نظر صانعي القرار ومؤسسات الدولة، حتى تراعي القرارات الواقع، وبالتالي يجب الاستعانة، بذوي الخبرة من ممثلي القطاع الخاص، موضحا أنه في حال تواجد ممثل عن كل قطاع من القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعة والسياحة، ستكون القرارات سريعة التنفيذ.

أهمية المجلس الأعلى للتصدير

وأشار الإدريسي، إلى أن المجلس الأعلى للتصدير، هام جدا أيضا، خاصة وأن الدولة تتحرك لتحقيق استراتيجية تحقيق 100 مليار دولار صادرات، وحتى وإن كان هناك تحديات، فإنه طالما توجهت رؤية الدولة نحو التصدير، فهذا يعني أن على الأقل سيكون هناك فوائض في الإنتاج، وهذا في حد ذاته يخدم السوق المحلي، ويساهم في استقرار الأسعار وتنمية احتياجات المواطن.

واختتم: يجب أن يكون هناك مجلس أعلى للسياحة أيضا، إلى جانب الاستثمار، لأن القطاعات الدولارية هامة جدا في دعم الاقتصاد المصري، وبالتالي نحتاج إلى جهد أكبر في قطاع السياحة، لاستقبال عدد سائحين أكبر في ظل منافسة كبيرة جدا من دول الجوار.

الاستثمار المجلس الأعلى للاستثمار المجلس الأعلى للتصدير جذب الاستثمارات الاستثمارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحظر جارِ.. تطورات في أفيس البرتغالي بأزمة كهربا وغرامة الزمالك

قرار عاجل من فيوتشر بشأن عبدالظاهر السقا بعد خطأ أحمد رفعت

الجرام بـ2617.. تطور جديد في أسعار الذهب اليوم

وفاة 3 إخوة وإصابة أم وطفليها.. مفاجآت بالجملة في انهيار عقار الورديان

إيمان العاصي: بنتي بتقولي فضحتيني في المدرسة

ننشر.. صور ضحايا حادث أتوبيس المقاولون العرب بطريق الإسماعيلية الصحراوي

غياب برونو ساڤيو وبيرسي تاو عن مباراة الأهلي وفاركو.. شوبير يكشف السبب

40 للبلطى.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الجمعه 14 أبريل 2023

موضوعات متعلقة

اقتصادية النواب: قرار الرئيس السيسى بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ضربة معلم

صناعة الشيوخ: تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار يقضى على الروتين والبيروقراطية

برلماني: تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات

مصطفى بكري: تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار خطوة مهمة في التسهيل على المستثمرين

قرار جمهوري بإعادة تشكيل وتنظيم المجلس الأعلى للتصدير.. مستند

قرار جمهوري بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار ونظام عمله .. مستند

خبير سيارات : المجلس الأعلى للصناعة يهدف لزيادة الإنتاج والتوجه للتصدير |خاص

ترشيحاتنا

فيه ستات تستاهل الخيانة.. جوري بكر تكشف عن رأيها في علاقة الرجل والمرأة

مش هتتوقعه .. نقص هذا العنصر يسبب الصداع الشديد وعلاجه متوفر

قرار جمهوري لدفع عجلة الاقتصاد.. ماذا تقدم مجالس الاستثمار والتصدير؟

الحصاد الأسبوعي للتربية والتعليم.. اجتماع هام في العاصمة الإدارية ومبادرة لدمج التكنولوجيا

النشرة الدينية.. دعاء ليلة القدر وعلاماتها.. شيخ الأزهر يكشف عن حكم رؤية الشاب للفتاة قبل الخطبة

الغرفة القاتلة.. محمود ينهي حياته بعد رحيل والده بنفس الطريقة منذ 4 سنوات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللعب على المكشوف|كبير الأثريين لـ صدى البلد: نتفليكس دعمت الأفروسنتريك..وكليوباترا يونانية مقدونية

تنبؤات بظهور وباء فيروسي جديد يهدد حياة البشرية.. تفاصيل

نشرة المرأة والصحة.. السر وراء فقدان مي كساب وزنها الزائد…. فضحتيني في المدرسة.. صور جمعت بين إيمان العاصي وابنتها

بملابس غير تقليدية.. زوجة خالد سليم تخطف الأنظار

فيديو

سيدة تطلب زوجها في بيت الطاعة.. دعوى قضائية مثيرة الجدل بالدقهلية.. فيديو

أفضل قرار اتخذته| مي كساب تكشف سر فقدان وزنها.. فيديو

تحذير هام من الأرصاد بسبب الطقس.. تفاصيل بالفيديو

مفاجأة في سعر الذهب.. وتراجع الدولار.. تفاصيل بالفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ