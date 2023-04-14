إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك ببني سويف

أصيب أربع أشخاص بينهم سيدة، اليوم الجمعة، في حادث انقلاب «توك توك» بمدخل مدينة الفشن جنوب محافظة بني سويف وتم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب «توك توك» بمدخل مدينة الفشن جنوب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلي محل الواقعة لنقل المصابين إلي أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور انتقلت سيارتا إسعاف تابعتان لمرفق هيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلي محل الواقعة وتم نقل المصابين إلي قسم الاستقبال بمستشفي الفشن المركزي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، وتم تحرير محضر بالواقعة.