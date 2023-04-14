محميات البحر الأحمر: الحبس والغرامة عقوبة صيد الكائنات البحرية المهددة بالانقراض

صاغ الدكتور تامر كمال، مدير عام محميات البحر الأحمر، بياناً يفيد بتفاصيل الإجراءات التي تم اتخاذها للقبض على صائد عروس البحر في مرسى علم.

وأوضح كمال أنه تم التأكد من المعلومة وتحديد المكان والشخص الذي قام بالصيد وتم إحالته إلى جهات التحقيق بسبب انتهاك قانون البيئة رقم 4 والمحميات، الذي يحظر الاقتراب أو المساس بالكائنات التي حددتها اللوائح والقوانين الدولية والتي وقعت عليها مصر.

وأشار مدير محميات البحر الأحمر إلى أن الغرامات المفروضة على المخالفين يمكن أن تصل إلى الحبس والغرامات والتعويض البيئي، وأن هناك مخالفات تصل غرامتها إلى نصف مليون دولار.

ومن جهته شدد الدكتور محمود دار، أستاذ البيئة البحرية بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد بالغردقة، على أهمية وجود هذه الكائنات البحرية لعمل توزان بيئي، وأن الحيوان المعروف باسم "عروس البحر" أو "الدوجونج" يتغذى على الحشائش البحرية، وتلد صغارها، وأنه ينتشر في المناطق الجنوبية من البحر الأحمر، مثل وادي علبة ومحمية وادي الجمال. وكانت النيابة العامة في جنوب البحر الأحمر قد بدأت التحقيق في القضية واتخذت الإجراءات اللازمة ضد الصياد الذي قام بصيد هذه الكائنات المحمية.