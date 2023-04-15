على الفطار.. تفاصيل مأساة عائلة عشري في كرداسة بسبب أنبوبة بوتاجاز/ فيديو جراف

عائلة عشري .. ناصر عشري وأبناؤه اسم تردد خلال الأيام الأخيرة كثيرا خاصة في مدينة أبو رواش بكرداسة بعد تعرضهم إلى مأساة وقت الإفطار حيث اعتاد الأب جمع أبنائه وأحفاده على الافطار في "عزومة أسرية" تسود فيها أصوات لعب الأطفال والود العائلي حتى تحول الأمر من صرخات اللعب لصرخات الألم بعدما انفجرت أسطوانة بوتاجاز بشكل مفاجئ واشتعلت النيران في المنزل بالكامل بمن كان داخله من رجال وسيدات وأطفال.

الأجساد تتطاير في الهواء

خرج أهالي البلدة مسرعين عقب صوت الانفجار وصرخات أهالي المنزل وكان المشهد المروع بخروج سكان المنزل وأجسادهم مشتعلة فسارع الأهالي لاحضار بطانيات لإطفاء أجسادهم ونقلهم الى المستشفيات حيث كان عددهم كبيرا.

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