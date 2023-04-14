عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل كانت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟..اعرف كم علامة ظهرت

هل كانت ليلة القدر
هل كانت ليلة القدر أمس ٢٠٢٣

لا شك أن التساؤل  هل كانت ليلة القدر أمس ٢٠٢٣  ، أي ليلة 23 رمضان 2023 ؟ تتلخص إجابته في تحري علامات ليلة القدر كاملة فمن خلالها نستطيع الوصول لحقيقة هل كانت ليلة القدر أمس ٢٠٢٣ ؟ أم مازال لدينا فرصة لإدراك ليلة القدر  ، وهكذا تتبين أهمية معرفة هل ليلة القدر كانت أمس  لعل بها نفوز فوزًا عظيمًا، بعدما علقنا عليها الكثير من الأحلام والآمال، ولا سبيل لإدراكها دون معرفة   علامات ليلة القدر  كاملة   والمحددة بنصوص السُنة النبوية الشريفة، وحيث فاتت ثاني الليالي الوترية بـ  العشر الأواخر من رمضان ، ليتبقى ثلاث ليالي وترية قد تكون إحداها  ليلة القدر التي قال الله  سبحانه وتعالى عنها في كتابه العزيز : «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ»، لذا يتزايد البحث عن هل كانت ليلة القدر أمس ٢٠٢٣  فبها وعليها الرجاء والأمل في العفو والعتق والفرج وتحقق الأحلام .

هل كانت ليلة القدر أمس ٢٠٢٣

 ينبغي لمعرفة إجابة  سؤال، هل كانت ليلة القدر أمس ٢٠٢٣ في ليلة 23 رمضان 2023 ؟،  التحقق من أمرين أولهما تاريخ ليلة القدر 2023 ، ومنها يتبين أن ليلة 23 رمضان هي ثاني الليالي الوترية بالعشر الأواخر من رمضان ، وبناء عليه قد تكون ليلة القدر، والأمر الثاني الذي يحدد هل كانت ليلة القدر أمس ٢٠٢٣ أو لا ، هو علامات ليلة القدر العشرة ، التي من خلالها يتم الاستدلال على ليلة القدر وتحديد هل ليلة القدر كانت أمس  23 رمضان 2023  بحسب كم علامة لها شاهدت أمس وصباح اليوم.

 ليلة القدر ٢٠٢٣

حددت دار الإفتاء المصرية ، متى موعد ليلة القدر ٢٠٢٣ ، إنه قد اختلف العلماء في تعيين ليلة القدر، إلا أنه بحسب الصحيح المشهور أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان  يمكن حصرها في خمس ليالي وترية تبدأ من مغرب هذه الأيام الخمسة في شهر إبريل الميلادي لعام 2023 ، فيمكن تحديد ليلة القدر  في العشر الأواخر من رمضان 2023 وترقبها في هذه الأيام: 

1. ليلة الحادي والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب اليوم الثلاثاء الموافق 11 إبريل الميلادي و20 رمضان  وتنتهي في فجر الأربعاء 12 إبريل الجاري ميلاديا و21 من رمضان الهجري.

2. ليلة الثالث والعشرين من رمضان : وتبدأ من مغرب يوم الخميس الموافق 13 إبريل الميلادي و22 من رمضان ،  وتنتهي في فجر الجمعة الموافق 14 إبريل الجاري ميلاديًا  و23 رمضان الهجري.

3. ليلة الخامس والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب يوم السبت الموافق 15 إبريل الميلادي و24 رمضان، وتنتهي في فجر الأحد الموافق 16 إبريل الجاري ميلاديًا و25 رمضان.

4. ليلة السابع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الإثنين الموافق  17 إبريل ميلاديًا و26 من رمضان ، وتنتهي فجر الثلاثاء 18 إبريل الميلادي ويوم 27 رمضان بالهجري.

5. ليلة التاسع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الأربعاء الموافق 19 إبريل الميلادي و28 رمضان ، وتنتهي في فجر الخميس الموافق 20 إبريل لعام 2023 م، و29 رمضان لعام 1444هـ.

علامات ليلة القدر

 علامات ليلة القدر لعل هذا التساؤل تتلخص إجابته في علامات ليلة القدر ، فمن عرفها فإنه يعرف إجابة كيف نستدل على ليلة القدر والذي يتم من خلال تحري هذه العلامات لتبين ما إذا كانت ليلة القدر وقعت في أي ليلة من الليالي الوترية، وهي: 

1. أن ليلة القدر ليست حارة ولا باردة ، أي أن جوها معتدل.

2. من علامات ليلة القدر قوة الإضاءة في تلك الليلة وهذه العلامة قد لا يشعر بها أهل المدن لكثرة المصابيح بالشوارع.

3. الرياح تكون ساكنة في ليلة القدر.

4. قد تراها في المنام كما حدث مع بعض السلف الصالح.

5. لا يحل لشيطان أن يخرج فيها حتى الفجر، ولا يستطيع الإيذاء.

6. من علامات ليلة القدر الطمأنينة أي طمأنينة القلب وانشراح الصدر .

7. الشعور بلذة القيام في هذه الليلة ، فيما ورد عن بعص الصحابة -رضوان الله تعالى عنهم-.

8. الشمس تطلع صبيحتها حمراء ضعيفة ليس لها شعاع صافية ، كما القمر البدر.

9.  لا ينزل فيها النيازك والشهب.

10. يوفق الشخص فيها بدعاء لم يقله من قبل.

هل كانت ليلة القدر أمس ٢٠٢٣ هل كانت ليلة القدر أمس هل كانت ليلة القدر أمس 23 رمضان هل كانت ليلة القدر تاريخ ليلة القدر ٢٠٢٣ ليلة القدر ٢٠٢٣

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحظر جارِ.. تطورات في أفيس البرتغالي بأزمة كهربا وغرامة الزمالك

الجرام بـ2617.. تطور جديد في أسعار الذهب اليوم

أول رد من الأهلي على الأنباء الخاصة بضم إمام عاشور .. شاهد

إيمان العاصي: بنتي بتقولي فضحتيني في المدرسة

40 للبلطى.. أسعار الأسماك والجمبرى اليوم الجمعه 14 أبريل 2023

ننشر.. صور ضحايا حادث أتوبيس المقاولون العرب بطريق الإسماعيلية الصحراوي

وفاة 3 إخوة وإصابة أم وطفليها.. مفاجآت بالجملة في انهيار عقار الورديان

قبل حلقة الانتقام من بلال شامة.. سعر موبايل جعفر العمدة

ترشيحاتنا

مصر والسعودية.. علاقات متميزة ومصير مشترك.. تفاصيل

قبيل اجتماعات جدة.. شكري يلتقي وزيري خارجية عمان والأردن

بعد تسريب وثائق البنتاجون.. قرارات عاجلة من الرئيس الأمريكي للجيش والاستخبارات

هتلاقي دبلته فى إيدي فورا.. رضوى الشربيني تكشف عن مواصفات رجل أحلامها

عفاف شعيب: فاتن حمامة اتباست واحتضنت من عمر الشريف قبل الزواج

هتعمل ثروة لو معاك نوكيا 220 جديد.. يتباع برا بـ ربع مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوزى خايف أعمل فيه زى سيد.. 20 صورة لجورى بكرى تثير الجدل

5 أمراض تهدد الرجال بضعف الخصوبة.. عالجها بسرعة

لتجنب أضرار الكحك.. جمال شعبان ينصح بتناول هذا المشروب في العيد

حادث عقار الإسكندرية | قرار إزالة منذ 5 سنوات .. والحصيلة وفاة 6 وإصابة آخرين

فيديو

بناتي بيحبوا أبوهم ولو رجع بيا الزمن هتجوزه تاني.. بكاء رضوى الشربيني لهذا السبب

بلال شامة عايش ممتش.. الفنان مجدى بدر يكشف مفاجآت فى جعفر العمدة

سيدة تطلب زوجها في بيت الطاعة.. دعوى قضائية مثيرة الجدل بالدقهلية.. فيديو

أفضل قرار اتخذته| مي كساب تكشف سر فقدان وزنها.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ