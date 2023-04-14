هل كانت ليلة القدر أمس أم لدينا 3 ليال؟..اعرف كم علامة ظهرت

لا شك أن التساؤل هل كانت ليلة القدر أمس ٢٠٢٣ ، أي ليلة 23 رمضان 2023 ؟ تتلخص إجابته في تحري علامات ليلة القدر كاملة فمن خلالها نستطيع الوصول لحقيقة هل كانت ليلة القدر أمس ٢٠٢٣ ؟ أم مازال لدينا فرصة لإدراك ليلة القدر ، وهكذا تتبين أهمية معرفة هل ليلة القدر كانت أمس لعل بها نفوز فوزًا عظيمًا، بعدما علقنا عليها الكثير من الأحلام والآمال، ولا سبيل لإدراكها دون معرفة علامات ليلة القدر كاملة والمحددة بنصوص السُنة النبوية الشريفة، وحيث فاتت ثاني الليالي الوترية بـ العشر الأواخر من رمضان ، ليتبقى ثلاث ليالي وترية قد تكون إحداها ليلة القدر التي قال الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه العزيز : «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ»، لذا يتزايد البحث عن هل كانت ليلة القدر أمس ٢٠٢٣ فبها وعليها الرجاء والأمل في العفو والعتق والفرج وتحقق الأحلام .

هل كانت ليلة القدر أمس ٢٠٢٣

ينبغي لمعرفة إجابة سؤال، هل كانت ليلة القدر أمس ٢٠٢٣ في ليلة 23 رمضان 2023 ؟، التحقق من أمرين أولهما تاريخ ليلة القدر 2023 ، ومنها يتبين أن ليلة 23 رمضان هي ثاني الليالي الوترية بالعشر الأواخر من رمضان ، وبناء عليه قد تكون ليلة القدر، والأمر الثاني الذي يحدد هل كانت ليلة القدر أمس ٢٠٢٣ أو لا ، هو علامات ليلة القدر العشرة ، التي من خلالها يتم الاستدلال على ليلة القدر وتحديد هل ليلة القدر كانت أمس 23 رمضان 2023 بحسب كم علامة لها شاهدت أمس وصباح اليوم.

ليلة القدر ٢٠٢٣

حددت دار الإفتاء المصرية ، متى موعد ليلة القدر ٢٠٢٣ ، إنه قد اختلف العلماء في تعيين ليلة القدر، إلا أنه بحسب الصحيح المشهور أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان يمكن حصرها في خمس ليالي وترية تبدأ من مغرب هذه الأيام الخمسة في شهر إبريل الميلادي لعام 2023 ، فيمكن تحديد ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان 2023 وترقبها في هذه الأيام:

1. ليلة الحادي والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب اليوم الثلاثاء الموافق 11 إبريل الميلادي و20 رمضان وتنتهي في فجر الأربعاء 12 إبريل الجاري ميلاديا و21 من رمضان الهجري.

2. ليلة الثالث والعشرين من رمضان : وتبدأ من مغرب يوم الخميس الموافق 13 إبريل الميلادي و22 من رمضان ، وتنتهي في فجر الجمعة الموافق 14 إبريل الجاري ميلاديًا و23 رمضان الهجري.

3. ليلة الخامس والعشرين من رمضان: وتبدأ من مغرب يوم السبت الموافق 15 إبريل الميلادي و24 رمضان، وتنتهي في فجر الأحد الموافق 16 إبريل الجاري ميلاديًا و25 رمضان.

4. ليلة السابع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الإثنين الموافق 17 إبريل ميلاديًا و26 من رمضان ، وتنتهي فجر الثلاثاء 18 إبريل الميلادي ويوم 27 رمضان بالهجري.

5. ليلة التاسع والعشرين من رمضان: تبدأ من مغرب يوم الأربعاء الموافق 19 إبريل الميلادي و28 رمضان ، وتنتهي في فجر الخميس الموافق 20 إبريل لعام 2023 م، و29 رمضان لعام 1444هـ.

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر لعل هذا التساؤل تتلخص إجابته في علامات ليلة القدر ، فمن عرفها فإنه يعرف إجابة كيف نستدل على ليلة القدر والذي يتم من خلال تحري هذه العلامات لتبين ما إذا كانت ليلة القدر وقعت في أي ليلة من الليالي الوترية، وهي:

1. أن ليلة القدر ليست حارة ولا باردة ، أي أن جوها معتدل.

2. من علامات ليلة القدر قوة الإضاءة في تلك الليلة وهذه العلامة قد لا يشعر بها أهل المدن لكثرة المصابيح بالشوارع.

3. الرياح تكون ساكنة في ليلة القدر.

4. قد تراها في المنام كما حدث مع بعض السلف الصالح.

5. لا يحل لشيطان أن يخرج فيها حتى الفجر، ولا يستطيع الإيذاء.

6. من علامات ليلة القدر الطمأنينة أي طمأنينة القلب وانشراح الصدر .

7. الشعور بلذة القيام في هذه الليلة ، فيما ورد عن بعص الصحابة -رضوان الله تعالى عنهم-.

8. الشمس تطلع صبيحتها حمراء ضعيفة ليس لها شعاع صافية ، كما القمر البدر.

9. لا ينزل فيها النيازك والشهب.

10. يوفق الشخص فيها بدعاء لم يقله من قبل.