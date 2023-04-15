عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دخلت في 2021 .. قصة سيدة عاشت 500 يوم في كهف بمفردها

سيدة تعيش 500 يوما
سيدة تعيش 500 يوما في كهف بمفردها

للمرة الأولى، حطمت سيدة الرقم القياسي في البقاء بمفردها في كهف بدون أي تواصل بشري، ونجحت في قضاء 500 يوما بمفردها في الكهف.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، بدأت الرياضية الاسبانية “بياتريس فلاميني” خطتها للبقاء في الكهف في غرناطة، وحين دخلت الكهف لم تكن الحرب الروسية الأوكرانية قد بدأت، وكان العالم لا يعاني من جائحة كوفيد - 19.

txt

الصحة: حصول المعامل المركزية على شهادة ISO في اختبار فحوصات كورونا

txt

خبير صيني: لا دليل على انتشار فيروس كورونا من الحيوانات

وكان بقاءها في الكهف جزءًا من تجربة تمت مراقبتها عن كثب من قبل العلماء، وقالت بعد خروجها من الكهف: "ما زلت عالقة في 21 نوفمبر 2021. لا أعرف أي شيء عن العالم".

سيدة تعيش 500 يوما في كهف بمفردها

دخلت السيدة فلاميني ، 50 عامًا ، الكهف في سن 48. أمضت وقتها في كهف بعمق 70 مترًا وقضت وقتها بين التدريب والرسم ونسج القبعات الصوفية. 

وخلال هذه الفترة حصلت من فريق الدعم على 60 كتابًا و 1000 لتر من الماء، وتمت مراقبتها من قبل مجموعة من علماء النفس والباحثين وعلماء الكهوف، المتخصصين في دراسة الكهوف، لكن لم يتواصل معها او يتحدث معها أي من الخبراء.

وأظهرت لقطات بثتها محطة TVE الإسبانية خروجها من الكهف مبتسمة قبل أن تعانق فريقها، وفي حديثها بعد ذلك بوقت قصير ، وصفت تجربتها بأنها ممتازة ولا تقبل المنافسة.

وقالت: "لقد التزمت الصمت لمدة عام ونصف، ولم أتحدث إلى أي شخص سوى نفسي"، حاول الصحفيون الحصول منها على المزيد من المعلومات، لكن قالت: “أنا أفقد توازني، اسحوا لي بالاستحمام أولا لم ألمس الماء منذ عام ونصف، سأراكم بعد فترة قصيرة”.

كيف عاشت سيدة 500 يوما في كهف

ويقول فريق فلاميني إنها حطمت الرقم القياسي العالمي لأطول وقت قضته في الكهف، وقالت فلاميني للصحفيين في وقت لاحق إنها فقدت القدرة على تتبع الوقت بعد البقاء في الكهف لمدة شهرين.

وقالت “كانت هناك لحظة اضطررت فيها إلى التوقف عن عد الأيام”، مضيفة أنها اعتقدت أنها قضت في الكهف 160 أو 170 يومًا فقط.

وتحدثت عن واحدة من أصعب اللحظات التي مرت بها حين تعرضت لهجوم قوي من الذباب، ومرة أخرى أصيبت بهلوسة سمعية وكانت تسمع أصوات غير موجودة، وتقول: “أنت صامت ودماغك يصنع الصوت”.

واستخدم الخبراء الفترة التي قضتها في عزلة، لدراسة تأثير العزلة الاجتماعية والارتباك المؤقت الشديد على تصور الناس للوقت، خاصة انها حطمت الرقم القياسي العالمي لأطول وقت تم قصاءه في كهف.

دراسة البقاء في كهف دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت ولا الجمعة؟ أول أيامه في هذا التوقيت

أسرة المعزول محمد مرسى تنفى محاولة انتحار نجله داخل مركز اصلاح وتأهيل بدر

النيابة العامة تعلن الجهة المسئولة عن تحديد المتسبب في وفاة مدير البنك

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب الغردقة

في العشر الأواخر من رمضان..مطربة مصرية شهيرة تعلن ارتداء الحجاب واعتزال الغناء

امسك بواحدة من 98 في مصر| حكاية صياد "عروس بحر" مرسى علم.. رمى شباكه فألقي القبض عليه

باي باي يا شتاء.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن حالة طقس الغد.. فيديو

الأهلي يكشف حقيقة ضم إمام عاشور وكواليس المفاوضات معه

ترشيحاتنا

زلزال متوسط يضرب الغردقة بقوة 4.57 ريخترعلى عمق 23 كيلو

أخبار مصر على مدار 24 ساعة.. الجمعة (الأخيرة- العظيمة).. عيد القيامة المجيد

دخلت في 2021 .. قصة سيدة عاشت 500 يوم في كهف بمفردها

لا غنى عنها.. مشروبات رمضانية باردة تقضي على الجفاف

زلزال بقوة 4.6 ريختر يضرب الغردقة

تلت التلاتة الحلقة 8| أحمد مجدي يعرض الزواج على فرح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تألقها واشادات الجمهور.. لوسي في ضيافة صدي البلد لتكريمها عن المداح 3

تقنية عجيبة.. كيف ظهرت إيمان العاصي بشكل أصغر في مسلسل جعفر العمدة ؟

تحليل DNA وقاعدة بيانات.. حقيقة مبادرة وهمية للم شمل الأطفال المفقودة بعائلاتهم

بدون حجاب .. إطلالات أثارت الجدل لـ حلا شيحة

فيديو

خطيبي بيهددني .. سر استغاثة البلوجر سارة محمد بعد فقدان بصرها

الهايصة والغرقانة والشرقانة والمتدلعة والقشطوطة.. احترس من حلويات رمضان الجديدة هذا العام

عاصفة رملية قادمة.. تحذير عاجل من طقس الأسبوع القادم

قيمة زكاة الفطر .. و٨ أشخاص تعطى لهم والموعد الأخير لإخراجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ