بايدن يعلن قراره النهائي بشأن الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، مؤكدا الإعلان عن الأمر بشكل رسمي قريبا.

ومن ناحية أخرى، أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، الأجهزة العسكرية والاستخبارات باتخاذ إجراءات أشد لحماية المعلومات السرية وتفادي تكرار تسريب المعلومات، عقب تسريب المعلومات السرية الخاصة بأوكرانيا.

وقال بايدن: "أقيم عاليا أعمال الأجهزة الأمنية للتحقيق في تسريب الوثائق الحكومية السرية الأمريكية والتعامل معه".

وأضاف أنه وجه العسكريين وأجهزة الاستخبارات "باتخاذ خطوات لاحقة لحماية المعلومات السرية للحكومة الأمريكية والحد من انتشارها".

وأشار إلى أن "فريقنا للأمن القومي ينسق أعماله مع حلفائنا وشركائنا بشكل وثيق".

ويأتي ذلك في أعقاب تسريب العديد من الوثائق السرية للبنتاجون، التي تضمنت معلومات حساسة عن القوات الأوكرانية والنزاع هناك.