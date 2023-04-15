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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو يكشف الأسماء المرشحة لتولي تدريب المنتخبات السنية

صدى البلد

كشف أحمد حسام ميدو الأسماء المرشحة لتولي تدريب المنتخبات السنية من جانب اتحاد الكرة.


وقال ميدو عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة المحور إن اتحاد الكرة وضع شرطاً لاختيار المدير الفني للمنتخبات السنية على رأسها امتلاك المدير الفني مسيرة دولية كلاعب وتمثيله المنتخبات.


وأشار إلى أن خالد جلال المدير الفني السابق لفريق البنك الأهلي الأقرب لتولي تدريب منتخب الشباب مواليد 2003 والذي سيتم منحه الفرصة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية للمحليين.


وأكد أنه يتمنى قبول خالد جلال عرض اتحاد الكرة فور حدوثه لأن هذا الجيل يضم لاعبين مميزين ويحتاج لمدرب صاحب اسم مميز ويستطيع التعامل مع هؤلاء اللاعبين.


وأوضح أن محمد شوقي المدرب العام السابق للمنتخب الأول مرشح بقوة لتولي منصب المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005.


وأضاف:" شوقي كان لاعباً مميزاً وعمل مع مدربين كبار في المنتخب الأول".
وأشار إلى أن وائل رياض شيتوس مرشح بقوة لتولي قيادة منتخب الناشئين مواليد 2007 كما تم ترشيح سيد معوض لتولي قيادة منتخب مواليد 2008.

الأهلى اتحاد الكرة منتخب الشباب ميدو البنك الاهلي

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