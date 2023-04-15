محافظ مطروح يهنئ البابا تواضروس الثاني والأقباط، بعيد القيامة المجيد

بعث اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح ،، ببرقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال: يسعدني ويشرفني أن أتقدم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح، وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة؛ بأخلص التهنئات وأطيب التمنيات بمناسبة "عيد القيامة المجيد"، سائلين المولى -عز وجل- دوام الصحة والعافية والعمل على ما فيه الخير والازدهار لمصرنا الغالية في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة لابن مصر البار وباعث نهضتها الرئيس عبد الفتاح السيسي ".

كما بعث محافظ مطروح، ببرقيات تهنئة بهذه المناسبة للأنبا باخوميوس مطران البحيرة والإسكندرية وشمال أفريقيا، وعددا من المحافظين والوزراء الأقباط.

كما بعث ببرقية تهنئة للقمص متى زكريا راعى كنائس مطروح مهنتنا جميع الإخوة الأقباط بمحافظة مطروح بهذه المناسبة داعيا الله -عز وجل- أن يحفظ بلادنا وشعبها وقائدها من كل مكروه أو سوء .