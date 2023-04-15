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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كدا خلصت رسالتي وادعيلي بحسن الخاتمة.. آخر كلمات طبيب الغلابة قبل رحيله|فيديوجراف

صدى البلد

تحولت صفحات التواصل الاجتماعى الى دفتر عزاء لنعى الطبيب الراحل الدكتور أحمد عبدالفتاح أبوستيت، الذي لقى ربه عقب صلاة القيام خلال أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة، وجرى دفنه بمكة المكرمة داعين الله له بالرحمة والمغفرة ولذويه بالصبر والسلوان.

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فيما وصف أهالى قرية كفر منصور بطوخ بالقليوبية وأقارب الراحل وفاته بالصدمة التي يخفف منها حسن الخاتمة للراحل بأن توفى معتمرا وفي أطهر بقاع الأرض حيث سيطرت حالة من المشاعر المختلطة ما بين الحزن والسعادة بين الأهالي مشيرين إلى أنه كان يتمتع بحسن الخلق ولا يتأخر في خدمة الجميع، وكان يلقب بطبيب الغلابة حيث كان متخصصا في أمراض الصدر، ولا يتأخر عن خدمة الأهالي.


وقال إلهامي شاهين شقيق زوجة الطبيب الراحل إن الدكتور أحمد أبو ستيت أكرمه الله بحسن الخاتمة التي كان يتمناها وأحس بها عند تلبية النداء والخروج إلي العمرة، مشيرًا إلى أن الراحل طبيب بشري ولديه ولد وبنت وزوجته متوفاة منذ 12 عاما ، مشيرًا إلى أن الراحل قبيل سفره للعمرة ودع ابنته التي تبلغ من العمر 23 عاما قائلا: "كدا خلصت رسالتي وادعيلي بحسن الخاتمة ثم قبلها وقبل طفلتها وسافر".
 

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