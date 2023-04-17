نشرة المرأة والصحة| طبيب يحذر من تناول هذا المشروب مع الملوحة...ماذا يحدث للجسم عند تناول الرنجة؟

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

الوقوع في الحب أمرًا مزعجًا وربما يسبب التوتر لأنه قد يكون مثل الانجراف إلى عالم أخر ومع ذلك ، ومع ذلك ، فإن احتمالية التعبير عن الحب يمكن أن تكون عملاً ضعيفًا وحميميًا يسبب الخوف لدى بعض الأشخاص، يتطلب مستوى معينًا من الثقة والانفتاح مع الشخص الآخر.

يحتفل المصريين بعيد شم النسيم يوم الأثنين 17 إبريل، ومع الأحتفال بهذه المناسبة يحرص الكثير من الأشخاص على تناول الأسماك المملحة مثل الملوحة و الفسيخ و الرنجة و غيرها من الأطعمة الأخرى.

مع الأحتفال بعيد شم النسيم يحرص الكثير من الأشخاص على تناول الرنجة فهي من أبرز وأهم طقوس الأحتفال بهذا اليوم .

تعتبر الرنجة من الأسماك الشهية واللذيذة التي يعشق الكثير تناولها، لكن يجب عدم الأفراط في تناولها لكي يستفاد الجسم من فوائد الرنجة الصحية.

يحدث مرض السكري عندما لا ينتج البنكرياس الأنسولين أو عندما يكون الجسم غير قادر على استخدام الأنسولين الذي يحضره البنكرياس، يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم ، والمعروف أيضًا باسم ارتفاع السكر في الدم ، إلى الإصابة بمرض السكري الذي يتطور بشكل أكبر لتلف الأعصاب والأوعية الدموية.

