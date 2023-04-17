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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

4 أبراج يترددون في التعبير عن الحب.. هل أنت منهم؟

4 أبراج يترددون في
4 أبراج يترددون في التعبير عن الحب..هل أنت منهم؟

الوقوع في الحب أمرًا مزعجًا وربما يسبب التوتر لأنه قد يكون مثل الانجراف إلى عالم أخر ومع ذلك ، ومع ذلك ، فإن احتمالية التعبير عن الحب يمكن أن تكون عملاً ضعيفًا وحميميًا يسبب الخوف لدى بعض الأشخاص، يتطلب مستوى معينًا من الثقة والانفتاح مع الشخص الآخر.


قد يشعر بعض الأشخاص بالراحة عند إخبار شخص ما بحبه، ولكن هناك بعض الأبراج التي قد تقلق بشأن رد فعل أو ما إذا كانوا يشعرون بنفس الطريقة، قد لا يشعرون بالراحة مع فكرة قول "أنا أحبك"، لأن القيام بذلك قد يشير إلى ضعفهم.


قد لا يمتلك الكثير من الأشخاص الشجاعة للاعتراف بمشاعرهم أمام عشاقهم، وفي ظروف معينة ، قد يتردد الأشخاص في الاعتراف بحبهم لأنهم قد لا يشعرون بالراحة في الالتزام بعلاقة طويلة الأمد،  لمعرفة المزيد عن هذه السمات ، تحقق من الأبراج الأربعة هذه الذين يشعرون بالتردد في التعبير عن الحب لشركائهم.

 

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4 أبراج يترددون في التعبير عن الحب


-برج الجدي
الجدي يقاوم الاعتراف بحبه لشركائه لأنهم قلقون للغاية بشأن الكشف عن جانبهم الضعيف أمامهم نتيجة لذلك ، يفضلون الاحتفاظ بمشاعرهم لأنفسهم حتى وما لم يكونوا متأكدين، يجدون أنفسهم يوقفون كلماتهم لأنهم لا يحبون الاعتراف بمدى التزامهم تجاه عشاقهم ما لم يكونوا متأكدين من أنهم لن يخرجوا من حياتهم أبدًا، الخوف من الرفض يشلهم ويترددون في مشاركة مشاعرهم تجاه شخص ما.
-برج العذراء
إن العذراء بطبيعته مثالي للكمال ، مما يجعله متردد عندما يتعلق الأمر بالاعتراف بمشاعره تجاه شركائه، المفكرون والمقيمون العميقون لا يريدون المجازفة ، حتى عند اختيار رفيقهم، ومن ثم ،قبل أن يلتزموا تمامًا تجاه شخص ما ، فإنهم يريدون التأكد من وجود اللحظة المناسبة ، وأن كلا الشريكين على دراية بوجودهما ، وأنهما لا يكتشفان أي إشارات حمراء مهمة قد تجعلهما يعيدان النظر في قرارهما. ومع ذلك ، في النهاية ، لا يرغب العذراء إلا في معرفة أن علاقاتهم تستحق العناء وأن شركائهم سيتبادلون إعلان الحب.


-برج القوس
نظرًا لأن القوس يقدر الحرية بدرجة عالية ، فلن يفعلوا أي شيء للتنازل عنها ، بما في ذلك إظهار حبهم لشريكهم أو الدخول في التزام ملزم، على الرغم من أنهم قد يرغبون في إعلان حبهم لشخص ما ، إلا أنهم يشعرون بالارتباك بشأن ما إذا كان القيام بذلك سيضع عبئًا ثقيلًا على ما لديهم بالفعل لأنهم يحبون إبقاء الأمور مسلية. يريد القوس تجنب الالتزام بأي ثمن، كما يعلمون أنه حتى لو لم ينطقوا بهذه الكلمات السحرية ، فلا يزال الاتصال المتناغم ممكنًا لأنه لن يحصل على شريكهم في أي مكان، ولكن بمجرد قول ذلك ، ستنشئ اتصالًا وربطًا قويًا سيكون من الصعب التحرر منه.


-برج الدلو
العواطف صعبة على برج الدلو، ليس الأمر أن برج الدلو يفتقر إلى المشاعر ؛ إنهم غير متأكدين من كيفية التعبير عنها لشركائهم ، مما يجعلهم مترددين، بدلاً من التعبير عن عاطفتهم وترك حذرهم أمام زملائهم ، أصبحوا أكثر اعتيادًا على حساب وتحليل كل تحركاتهم، إذا فكروا في تعبير رومانسي ، فإنهم يفضلون إيجاد طريقة مبتكرة لإظهار حبهم بدلاً من مجرد قول "أنا أحبك"، لذلك من المرجح أن يضعوا الكثير من التفكير والجهد في اقتراحهم كلما استطاعوا تحمّل الشجاعة لمشاركة مشاعرهم مع حبيبهم.

 

قد يتردد بعض الأشخاص في التعبير عن الحب بسبب الخوف من الرفض أو الضعف أو الخوف من التعرض للأذى أو لمجرد الشعور بعدم اليقين من رد فعل الشخص الآخر، من المهم بنفس القدر التواصل بصراحة وصدق مع شريكك أو أحبائك حول مشاعرك واحترام حدودهم ومستوى راحتهم أيضًا.
 

الحب الأبراج برج الجدي برج العذراء برج القوس

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