أخبار الفن: صلح غادة عبدالرازق ومحمد سامي.. وحقيقة تغيير نهاية جعفر العمدة

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، عن غادة عبد الرازق، ومحمد سامي، ومسلسل جعفر العمدة، ومحمد رمضان، نرصد أبرزها فما يلي:

علقت الفنانة غادة عبد الرازق على بوست نشره المخرج محمد سامي على حسابه على إنستجرام .

نشر النجم محمد رمضان لايف عبر صفحته على إنستجرام أثناء تواجده بلبس جعفر العمدة وتصوير بعض المشاهد من المسلسل .

شهدت الحلقة 25 من مسلسل جعفر العمدة ؛ مفاجأة صادمة في نهاية الحلقة .

تحيي النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ؛ في دبي وذلك في ٢٨ أبريل الجاري.

نجاح كبير حققه النجم السوري جهاد سعد، في مسلسل ستهم، من خلال شخصية «رماح» التي لعبها في أحداث المسلسل، والتي جسدت ظلم الرجل للمرأة في الصعيد، بصراع درامي قوي بين الأخ وشقيقته.