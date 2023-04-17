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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن: صلح غادة عبدالرازق ومحمد سامي.. وحقيقة تغيير نهاية جعفر العمدة

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع صدى البلد، العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، عن غادة عبد الرازق، ومحمد سامي، ومسلسل جعفر العمدة، ومحمد رمضان، نرصد أبرزها فما يلي:

بعد خصام سنوات.. هل تم الصلح بين غادة عبد الرازق ومحمد سامي
 

علقت الفنانة غادة عبد الرازق على بوست نشره المخرج محمد سامي على حسابه على إنستجرام .

هل تغيرت نهاية المسلسل.. محمد رمضان يشارك الجمهور لايف من تصوير جعفر العمدة
 

نشر النجم محمد رمضان لايف عبر صفحته على إنستجرام أثناء تواجده بلبس جعفر العمدة وتصوير بعض المشاهد من المسلسل .


 مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25.. مفاجأة صادمة محمد رمضان يرى دلال عند بلال شامة
 

شهدت الحلقة 25 من مسلسل جعفر العمدة ؛ مفاجأة صادمة في نهاية الحلقة .


شيرين عبد الوهاب تعود للساحة الفنية وتحيي حفلا غنائيا في دبي
 

تحيي النجمة شيرين عبد الوهاب حفلا غنائيا ؛ في دبي وذلك في ٢٨ أبريل الجاري.

 

 جهاد سعد: أنا مع حقوق المرأة العربية.. وقرأت تاريخ الصعيد لتقديم دوري بمسلسل ستهم| حوار
 

نجاح كبير حققه النجم السوري جهاد سعد، في مسلسل ستهم، من خلال شخصية «رماح» التي لعبها في أحداث المسلسل، والتي جسدت ظلم الرجل للمرأة في الصعيد، بصراع درامي قوي بين الأخ وشقيقته.

غادة عبد الرازق محمد سامى جعفر العمدة محمد رمضان

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