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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد خصام سنوات.. هل تم الصلح بين غادة عبد الرازق ومحمد سامي

صدى البلد

علقت الفنانة غادة عبد الرازق على بوست نشره المخرج محمد سامي على حسابه على إنستجرام .

ونشر محمد سامي آيه من القرآن الكريم :" وينصرك الله نصراً عزيزا".

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هل تغيرت نهاية المسلسل.. محمد رمضان يشارك الجمهوره لايف من تصوير جعفر العمدة

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محمد رمضان وهالة صدقي يعيدان تصوير مشهد في جعفر العمدة بمدينة الإنتاج

لترد غادة على المنشور :" ونعمة بالله".
لتفتح بذلك التكهنات حول صلحهم مرة أخرى بعد خصام دام لسنوات عديدة.

 

مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25.. طلاق زينة ومحمد رمضان وإجهاض جنينها


شهدت الحلقة 25 من مسلسل جعفر العمدة طلاق زينة ومحمد رمضان .

وبدأت الحلقة بقيام بعد الستات بضرب زينة واجهاض الجنين ليحضر بعد ذلك محمد رمضان.

واعتقدت زينة ان من فعل ذلك هو جعفر العمدة وذهب بها الي المستشفي وطلبت الطلاق وبالفعل قام محمد رمضان بتطليقها.

بينما رفض اهل الحارة ان يقوم سيد بالتحكيم فيما بينهم بعد الذي حدث له في الحارة .

جعفر العمدة:

تدور أحداث مسلسل جعفر العمدة في إطار اجتماعى، حول جعفر الذي يقوم بدوره محمد رمضان يمتلك شركات للمقاولات ويتزوج بـ3 سيدات، ويدخل في العديد من الصراعات والخلافات في عمله، وخلال أحداث المسلسل يقابل شخصية «عايدة» قوم بدورها «زينة» وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت طوال حلقات المسلسل.


القنوات وموعد عرض مسلسل جعفر العمدة
قناة العرض: dmc

موعد العرض: الساعة 10:15 مساء

مي كساب :

احتفلت الفنانة مي كساب، بنجاح مسلسلها الجديد “جعفر العمدة" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصلالاجتماعي انستجرام.


وحقق المسلسل مشاهدات كبيرة، وعلقت مي كساب:” أحلي حاجه في الدنيا إن ربنا يرزقك بأصحاب بجد بيحبوك من قلبهم من غيرأي مصالح يفرحو لفرحك يزعلو لزعلك شكرا من قلبي إنكم في حياتي ربنا يديمكم نعمه من رب العالمين”

غادة عبد الرازق محمد سامى مسلسل جعفر العمدة مسلسل جعفر العمدة الحلقة 25 طلاق زينة ومحمد رمضان وإجهاض جنينها

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