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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

عرض رمضان.. خصم 25% على هاتف سامسونج جالاكسي A04

Samsung Galaxy A04
Samsung Galaxy A04

تتنافس مواقع التجارة الإلكترونية على تقديم العروض والخصومات الكبيرة والمميزة على منتجاتها في شهر رمضان المبارك، وخاصة مع الأجهزة الإلكترونية باهظة الثمن.

ومن ضمن أقوى العروض على متجر أمازون مصر، خصم 25% على هاتف  سامسونج  جالاكسي A04 الجديد ثنائي شريحة الاتصال مع ذاكرة وسعة تخزين 4 جيجابايت رام و 64 جيجابايت روم، الذي أصبح يباع حاليا بسعر 4,030 جنيه مصري فقط لا غير.

وفي السطور التالية ترصد "صدى البلد" كل تفاصيل الجهاز.

Samsung Galaxy A04

مواصفات Samsung Galaxy A04

يأتي مع شاشة عرض PLS LCD حجم 6.5 بوصة، بدقة وضوح 720x1600 بيكسل، مع كثافة بيكسلات 270 بيكسل لكل بوصة، مع نسبة شاشة إلى هيكل 81.3%.

ويتم تشغيل  سامسونج  جالاكسي A04 من خلال معالج وحدة مركزية ثماني النوى، بتردد ميقاتي أقصى 2.3 جيجاهرتز، تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي تتنوع بين 3 أو 4 أو 6 أو 8 جيجابايت رام وسعة تخزين 32 أو 64 أو 128 جيجابايت روم بتقنية eMMC 5.1 ويمكن زيادتها من خلال بطاقة microSDXC.

Samsung Galaxy A04

ويحزم هاتف  سامسونج  بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة لا يمكن إزالتها، مع نظام تشغيل أندرويد 12 قابل للترقية إلى 13 الأحدث، أما واجهة المستخدم فهي  One UI Core 5.0، مع وزن إجمالي للهاتف 192 جم، وأبعاد طول 164.4 ملم وعرض 76.3 ملم وسمك 9.1 ملم.

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وبالنسبة لإمكانيات التصوير يأتي هاتف سامسونج مع إعداد كاميرات ثنائي ومستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل فتحة عدسة واسعة مع مستشعر آخر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 5 ميجا بيكسل، مع مستشعر تقارب وتسارع.

ويدعم هاتف سامسونج اتصالات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.0, A2DP, LE وتحديد الموقع الجغرافي GPS.

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