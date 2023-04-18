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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إسلام شيندي وأحمد شيبة يقدمان الأغنية الدعائية لفيلم بعد الشر

أحمد شيبة
أحمد شيبة

قرر كل من المطربين إسلام شيندي وأحمد شيبة تقديم الأغنية الدعائية لفيلم "بعد الشر"، المقرر عرضه فى عيد الفطر المقبل.

طرح المنتج أحمد السبكي البرومو الدعائي الأول لفيلمه الجديد بعد الشر والذي يقوم ببطولته الفنان على ربيع وأوس أوس.

وطرح السبكي البرومو الدعائى الأول للفيلم استعداد لعرضه فى موسم عيد الفطر القادم.

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أبطال فيلم بعد الشر

فيلم "بعد الشر" بطولة علي ربيع، أوس أوس، ميرنا نور الدين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، ورنا رئيس، تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبدالوهاب.

أحمد السبكي وموسم رمضان

يذكر أن المنتج أحمد السبكي يشارك فى موسم رمضان الحالي بمسلسلين الأول مسلسل رمضان كريم بطولة سيد رجب وكريم عفيفي وصبري فواز ومحمد لطفى، والمسلسل الثاني جت سليمة للفنانة دنيا سمير غانم ومن المفترض أن يبدأ عرضه ابتدا من يوم 16 رمضان، حيث أنه ينتمى لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة فقط.

إسلام شيندي أحمد شيبة بعد الشر فيلم بعد الشر عيد الفطر المنتج أحمد السبكي علي ربيع الفنان على ربيع

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