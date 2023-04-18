رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يثمن الجهود السعودية والعمانية

عقد الفريق السعودي للتواصل مع الأطراف اليمنية برئاسة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن محمد آل جابر، اليوم، لقاءً مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية رشاد العليمي.

ونقل محمد آل جابر لرشاد العليمي تحيات القيادة السعودية وتمنياتها بأن تُكلّل الاتصالات القائمة مع كافة الأطراف اليمنية بإحياء العملية السياسية بما يؤدي إلى تحقيق حل شامل ومُستدام في اليمن. حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

واطلع رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي على نتائج اللقاءات في صنعاء، بمشاركة وفد من سلطنة عمان الشقيقة.

وشكر رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس الجهود السعودية والعمانية، مّشيداً بالحرص على أهمية المُضي بالخطوات الانسانية اللازمة بما يرفع المعاناة عن الشعب اليمني في كل المحافظات اليمنية، بما في ذلك صرف المرتّبات وزيادة عدد الرحلات عبر مطار صنعاء الدولي.