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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت يوجه رسالة لاتحاد الكرة: رسبتوا في اختبار جديد.. فيديو

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

 

استغرب الإعلامي هاني حتحوت تأخر اتحاد الكرة حتى الآن في الإعلان عن العقوبات المسلطة ضد محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، وكذلك مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وذلك رغم الكشف عن العقوبات من قبل الإعلامي أحمد موسى.

وتساءل الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج "الماتش"، عبر قناة صدى البلد"، "متى سيتم الإعلان عن العقوبات ضد محمود كهربا أو ضد مرتضى منصور؟"، مؤكدًا: "اتحاد الكرة يرسب في اختبار جديد".

وقال حتحوت: "لو تم الإعلان عن العقوبة التي انفرد بها الزميل الإعلامي أحمد موسى كان من المفترض ألا يلعب كهربا أمام سموحة".

وأضاف قائلًا: "كل دقيقة تمر بعد خروج القرار دون الإعلان رسميًا عنه هي ضد مصداقية اتحاد الكرة".

وتحدث حتحوت عن أن بعض الأشخاص أرسلوا له وقالوا إنه السبب في توقيع عقوبة على كهربا، وعلّق قائلًا: "أنا لست السبب في عقوبة كهربا.. أنا مالي أنا بوجه بنصيحة ولا أطالب بالإيقافات".

وأردف قائلًا: "نحن نتكلم كرة ولوائح.. لو أنا كنت قاضيًا كنت سأصدر القرارات ثاني يوم مباراة الأهلي والزمالك ونترك من يتظلم يقوم بالتظلم".

هاني حتحوت الأهلى كهربا مرتضى منصور نادي الزمالك

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