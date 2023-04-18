عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كسوة 1500 يتيم.. مساعدة أطفال البصرة تتصدر السوشيال ميديا

مساعدة أطفال البصرة
مساعدة أطفال البصرة

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مبادرات اجتماعية وخيرية لمدون شاب، نال شهرة واسعة بعد تداول مقاطع فيديو له بين دور الأطفال الأيتام وأخرى بجوار أطفال مرضى السرطان، تحت عنوان إنقاذ ومساعدة اطفال البصرة.

وظهر البلوجر جاسم العوادي، في مقطع فيديو مع عشرات الأطفال في دار للأيتام بمدينة البصرة في العراق بعد جمع مساعدات مالية لهم لاستقبال عيد الفطر.

txt

رغم إصابة واحدة فقط.. توأمتان متطابقتان تعانيان من نفس أعراض السرطان| تفاصيل

txt

العراق .. حريق ضخم داخل معمل

ومن بين هذه المبادرات، ينظم العوادي حملات لجمع التبرعات والمساهمات المادية لعلاج الأطفال المرضى بالسرطان، الذين يحتاجون إلى دعم ورعاية خاصة لتلقي العلاج اللازم. 

كما يقوم بتوفير المساعدات المادية للأطفال الأيتام والعائلات المحتاجة، وذلك من خلال توزيع المواد الغذائية والملابس والمستلزمات الأساسية الأخرى.

مساعدة أطفال البصرة

ويعتبر واحدا من الناشطين الاجتماعيين الذين يعملون على دعم الأسر والأطفال الفقراء والمحتاجين في العراق.

 وفي شهر رمضان يتم تنظيم مجموعة من المبادرات الخيرية والأعمال الخيرية التي تستهدف دعم الأطفال المرضى والأيتام.

ومن بينها حملة 1500 طفل يتيم في البصرة، وجمع 11 مليون دينار عراقي لعلاج طفل مصاب بالسرطان، وظهر في مقطع اخر لعلاج طفل مصاب بالسرطان، وذكر اسم المتبرع بالمال لعلاجه ومبلغ آخر لشخص رفض ذكر اسمه.

وعن الاعمال الخيرية في العراق فإنها تشمل العديد من المجالات، بما في ذلك الدعم الغذائي والإغاثي والطبي والتعليمي والإسكان والتنمية المجتمعية، وتحسين مستقبل الأطفال والشباب والأسر الفقيرة والمهمشة في العراق.

التبرعات المواد الغذائية العراق السرطان السوشيال ميديا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرد الشناوي.. الغندور يصدم جماهير الاهلي بهذا القرار

كيفية صلاة التسابيح ليلة القدر.. تغفر جميع الذنوب

مواطن العفة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاعتداء على سائحة فرنسية

إسكندرانية وجوزي مش رجل أعمال.. جوري بكر تكشف أسرارا عن حياتها الخاصة

الأهلي في 24 ساعة.. هزم سموحة وصعد لنهائي السلة ومفاجأة بعقوبة كهربا

طرد مباشر للشناوي بسبب لكمه لاعب سموحة داخل منطقة الجزاء

زحام على محلات الذهب.. سر الإقبال الكبير على الشراء رغم تذبذب الأسعار

الأكثر في تاريخ الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا جديدا

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من نقابة الأطباء المصرية بشأن العاملين في السودان| ماذا فعلت؟

هل ليلة القدر الآن في 27 رمضان؟.. علي جمعة يحسمها بـ9 حقائق

دعاء قاله النبي جبر الله بخاطره ردده في ليلة القدر وسترى العجب

وصية نبوية.. 4 ركعات تؤديها في ليلة القدر تغفر ذنوبك وتفرج همومك

لماذا ليلة القدر هي 27 رمضان.. 10 أدلة عقلية ونقلية على ثبوتها

| ارتفاع تاريخى بأسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-4-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الملكة صفصف ودلال.. جعفر العمدة كيدز يتصدر السوشيال ميديا

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

3 أطعمة تحمي عينيك من إصابتها بالأمراض

طريقة تحضير الغريبة بوصفة اقتصادية

فيديو

قلدت رمضان وطولها مفأجاة وتمسح أحذية ضيوفها.. طقوس زينة الغريبة في التصوير

السيسي خلال اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة: مصر لا تتدخل في شؤون الدول.. ونؤكد على سلامة القوات المصرية في السودان

فيديو محير.. ظهور علامات ليلة القدر عند الأهرامات/ فيديو جراف

طلاسم حقيقية.. حمادة هلال يكشف عن أصعب مشهد في مسلسل المداح /فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الخطأ الذي لا يغتفر!

هالة أمين

هالة أمين تكتب: "كليوباترا".. ملكة مصرية أخفق الجميع في تجسيدها

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رمضان والتكافل الاجتماعي المصري

د. محمود الهواري

محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (9)  وإيَّاك نستعين

اﻟﻤﺰﻳﺪ