كسوة 1500 يتيم.. مساعدة أطفال البصرة تتصدر السوشيال ميديا

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي مبادرات اجتماعية وخيرية لمدون شاب، نال شهرة واسعة بعد تداول مقاطع فيديو له بين دور الأطفال الأيتام وأخرى بجوار أطفال مرضى السرطان، تحت عنوان إنقاذ ومساعدة اطفال البصرة.

وظهر البلوجر جاسم العوادي، في مقطع فيديو مع عشرات الأطفال في دار للأيتام بمدينة البصرة في العراق بعد جمع مساعدات مالية لهم لاستقبال عيد الفطر.

ومن بين هذه المبادرات، ينظم العوادي حملات لجمع التبرعات والمساهمات المادية لعلاج الأطفال المرضى بالسرطان، الذين يحتاجون إلى دعم ورعاية خاصة لتلقي العلاج اللازم.

كما يقوم بتوفير المساعدات المادية للأطفال الأيتام والعائلات المحتاجة، وذلك من خلال توزيع المواد الغذائية والملابس والمستلزمات الأساسية الأخرى.

مساعدة أطفال البصرة

ويعتبر واحدا من الناشطين الاجتماعيين الذين يعملون على دعم الأسر والأطفال الفقراء والمحتاجين في العراق.

وفي شهر رمضان يتم تنظيم مجموعة من المبادرات الخيرية والأعمال الخيرية التي تستهدف دعم الأطفال المرضى والأيتام.

ومن بينها حملة 1500 طفل يتيم في البصرة، وجمع 11 مليون دينار عراقي لعلاج طفل مصاب بالسرطان، وظهر في مقطع اخر لعلاج طفل مصاب بالسرطان، وذكر اسم المتبرع بالمال لعلاجه ومبلغ آخر لشخص رفض ذكر اسمه.

وعن الاعمال الخيرية في العراق فإنها تشمل العديد من المجالات، بما في ذلك الدعم الغذائي والإغاثي والطبي والتعليمي والإسكان والتنمية المجتمعية، وتحسين مستقبل الأطفال والشباب والأسر الفقيرة والمهمشة في العراق.