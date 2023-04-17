رغم إصابة واحدة فقط.. توأمتان متطابقتان تعانيان من نفس أعراض السرطان| تفاصيل

في واقعة غريبة من نوعها عانت توأمتان متطابقتان من نفس أعراض السرطان على الرغم من إصابة واحدة منهما فقط بالمرض.

ووفقا لمجلة الديلي ميل تم تشخيص صوفي ووكر ، من إدنبرة ، بورم ويلمز ، وهو نوع من سرطان الكلى ، في عام 2017 ، وكان عمرها 10 سنوات.

طوال هذا الوقت ، عانت أخت التوأم ميجان البالغة من العمر 16 عامًا من العديد من الأعراض نفسها ، بما في ذلك آلام المعدة والظهر والشحوب وفقدان الوزن .

خضعت ميجان لفحص التصوير بالرنين المغناطيسي من الرأس إلى القدمين ، والذي عاد واضحًا تمامًا. أطلق أطباؤها على هذه الظاهرة اسم "التوأم".

طوال معركة صوفي للسرطان ، كانت ميغان تعاني من العديد من الأعراض نفسها - بما في ذلك آلام المعدة والظهر والشحوب وفقدان الوزن

ما هو ورم ويلمز؟



ورم ويلمز هو نوع من سرطان الكلى لدى الأطفال. يصاب حوالي 80 إلى 85 طفلاً في المملكة المتحدة بورم ويلمز كل عام. غالبًا ما يصيب الأطفال دون سن السابعة.

أكثر الأعراض شيوعًا هو انتفاخ البطن ، والذي عادة ما يكون غير مؤلم. في بعض الأحيان قد يشعر أحد الوالدين أو مقدم الرعاية بوجود كتلة في البطن يمكن أن تكون كبيرة جدًا.

ما هي الأعراض؟

انتفاخ البطن - غالبًا غير مؤلم

نتوء في البطن

التهاب الكلى يسبب الألم

دم في البول

ضغط دم مرتفع

حمى

معدة مضطربة



كيف يتم تشخيص ورم ويلمز؟

سيتم إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للبطن أولاً ، يليه تصوير بالرنين المغناطيسي أو الأشعة المقطعية للبطن والصدر. يساعد هذا الأطباء في تحديد مكان الورم وما إذا كان السرطان قد انتشر.

سيتم أيضًا أخذ عينات من البول والدم للأطفال للتحقق من وظائف الكلى وسيحصل معظمهم على خزعة لتأكيد التشخيص.

كيف يتم علاج ورم ويلما؟

سيحصل الأطفال على مزيج من الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي لعلاج ورم ويلمز. سيعتمد هذا على المرحلة التي وصل إليها السرطان وما إذا كان يؤثر على إحدى الكليتين أو كليهما.