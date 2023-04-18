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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فؤاد مهدي يقترب من الانتاج الحربي صيف 2023

صدى البلد

 

اقترب اللاعب فؤاد مهدي، نجم نادي طلائع الجيش حاليا والنصر القاهري السابق ، للإنضمام لصفوف الفريق الأول بنادي الإنتاج الحربي، وذلك خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة لعام 2023.

ويمتاز اللاعب، صاحب الـ 22 عاماً، بالسرعه والمهارة والمراوغه، وهو ما أهله ليكون على رادار الأندية، الراغبة في تدعيم صفوفها في فترة ميركاتو صيف 2023.

وعلى الرغم ان فؤاد مهدي "ممبوو"، مركزه الاساسي "هاف لفت"، ولكنه يجيد أيضاً في مراكز، هاف رايت أو صانع العاب أو لاعب صندوق.

واستطاع فؤاد مهدي، الشهير بـ "ممبوو"، ان يأخذ فرصة ممتازة، بتصعيده من فريق الناشئين، إلى الفريق الاول لنادى طلائع الجيش، خلال الموسم الكروي لعام 2022.

وسرعان ما لفت الانظار ليتم ضمه إلى صفوف نادي النصر القاهري، على سبيل الاعارة لمدة عام كامل، في موسم ٢٠٢١ و٢٠٢٢، وذلك قبل ان يعود إلى الطلائع مجدداً.

يذكر ان اللاعب فؤاد احمد مهدى، ابن مركز شبراخيت التابع لمحافظه البحيرة، من مواليد عام 2000، ويجيد اللعب في أكثر من مركز، الأمر الذي يعول عليه الأجهزة الفنية الذي لعب تحت قيادتها.

ولعب "مهدي" ضمن كتيبة ناشئين طلائع الجيش، منذ عمر صغير، وتحديداً فريق تحت سن الثماني سنوات، ثم تم تصعيده إلى الفريق الأول عام ٢٠٢٠.

نادي طلائع الجيش فؤاد مهدي

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