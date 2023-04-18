قبل العيد.. طريقة عمل الترمس السريع

لم يتبق على العيد سوى أيام قليلة، ويعتاد الجميع على تناول الترمس خلال أيام العيد؛ لذلك يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل الترمس السريع.
1- أحضري وعاء كبيرا من الماء، وضعي فيه الترمس، وانقعيه لمدة 18 ساعة.
2- بدلي المياه المنقوع فيها الترمس، بوضعه في مياه جديدة، وضعيه على النار لفترة مناسبة، وبعدما يصل الماء إلى مرحلة الغليان؛ نتركه 5 دقائق، ثم نرفعه من على النار.
3- اغسلي الترمس مرتين أو 3 مرات حتى يبرد تمامًا.
4- أحضري وعاء يحتوى على مياه نظيفة، واتركي الترمس منقوعا فيه لمدة 7 ساعات.
5- اغسلي الترمس جيدًا، وضعيه في الثلاجة، وأضيفي له الملح، وعليه القليل من الماء.
6- عند تقديم الترمس؛ ضعي الكمون المطحون، وعصير الليمون؛ حتى تحصلي على مذاق مميز.