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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قبل العيد.. طريقة عمل الترمس السريع

طريقة عمل الترمس
طريقة عمل الترمس السريع

لم يتبق على العيد سوى أيام قليلة، ويعتاد الجميع على تناول الترمس خلال أيام العيد؛ لذلك يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل الترمس السريع.


1- أحضري وعاء كبيرا من الماء، وضعي فيه الترمس، وانقعيه لمدة 18 ساعة.


2- بدلي المياه المنقوع فيها الترمس، بوضعه في مياه جديدة، وضعيه على النار لفترة مناسبة، وبعدما يصل الماء إلى مرحلة الغليان؛ نتركه 5 دقائق، ثم نرفعه من على النار.

3- اغسلي الترمس مرتين أو 3 مرات حتى يبرد تمامًا.


4- أحضري وعاء يحتوى على مياه نظيفة، واتركي الترمس منقوعا فيه لمدة 7 ساعات.


5- اغسلي الترمس جيدًا، وضعيه في الثلاجة، وأضيفي له الملح، وعليه القليل من الماء.


6- عند تقديم الترمس؛ ضعي الكمون المطحون، وعصير الليمون؛ حتى تحصلي على مذاق مميز.

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