قبل العيد.. طريقة عمل الترمس السريع

لم يتبق على العيد سوى أيام قليلة، ويعتاد الجميع على تناول الترمس خلال أيام العيد؛ لذلك يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل الترمس السريع.



1- أحضري وعاء كبيرا من الماء، وضعي فيه الترمس، وانقعيه لمدة 18 ساعة.



2- بدلي المياه المنقوع فيها الترمس، بوضعه في مياه جديدة، وضعيه على النار لفترة مناسبة، وبعدما يصل الماء إلى مرحلة الغليان؛ نتركه 5 دقائق، ثم نرفعه من على النار.

3- اغسلي الترمس مرتين أو 3 مرات حتى يبرد تمامًا.



4- أحضري وعاء يحتوى على مياه نظيفة، واتركي الترمس منقوعا فيه لمدة 7 ساعات.



5- اغسلي الترمس جيدًا، وضعيه في الثلاجة، وأضيفي له الملح، وعليه القليل من الماء.



6- عند تقديم الترمس؛ ضعي الكمون المطحون، وعصير الليمون؛ حتى تحصلي على مذاق مميز.