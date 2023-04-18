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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزارة الإعلام السورية: زيارة بن فرحان لدمشق هي الأولى منذ 2011

فيصل بن فرحان
فيصل بن فرحان

اهتمت وزارة الإعلام السورية بخبر زيارة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، التي تعد الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية في 2011 وقطع المملكة العلاقات مع دمشق في وقت لاحق.

وتأتي الزيارة بعد أيام قليلة من زيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد للمملكة، بدعوة من بن فرحان، حيث اتفقت الرياض ودمشق خلال الزيارة على بَدْء إجراءات استئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية.

وذكرت وسائل إعلام سعودية؛ أن الجانبان  اتفقا على أهمية حل الصعوبات الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سوريا، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية.

كما أكد الجانبان على أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، وتعزيز التعاون بشأن مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وعلى ضرورة دعم مؤسسات الدولة السورية، لبسط سيطرتها على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري.

وأعقبت هذه الزيارة اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق في جدة السبت الماضي لبحث تسوية الأزمة السورية وعودة دمشق للجامعة العربية، واتقفت الدول التسع على أهمية وجود دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة السورية، ووضع الآليات اللازمة لهذا الدور، وتكثيف التشاور بين الدول العربية، بما يكفل نجاح هذه الجهود. 

ويزور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان العاصمة السورية دمشق اليوم (الثلاثاء)، في أول زيارة منذ عام 2011.

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