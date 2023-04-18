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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات المسلحة السودانية تعلن الإستيلاء على مقرات "الدعم السريع" بقطاع البحر الأحمر

القوات المسلحة السودانية
القوات المسلحة السودانية

أعلنت منطقة البحر الأحمر العسكرية في السودان، اليوم الثلاثاء، عن إستيلاء القوات المسلحة السودانية على كل مقرات متمردي الدعم السريع قطاع البحرالأحمر.

وأكد قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية اللواء ركن محمد عثمان محمد حمد، في تصريحات صحفية، أن العملية تمت وفق خطة محكمة وتنسيق تام بين كل وحدات منطقة البحر الأحمر العسكرية دون أي إصابات في صفوف القوات المسلحة والمواطنين.

وأضاف حمد أن العملية شملت الاستيلاء علي 38 عربة عسكرية مزودة بالدوشكا ومدافع الهاون، بالإضافة إلى أسلحة الرشاشات والكلاشات، والـ RBG، وبنادق ج 3، علاوة علي عربة قائد القطاع وعربة إسعاف وعربة تانكر مياه وآلة رافعة، ومحطة تحلية مياه ومولد كهرباء إلي جانب أسر 51 متمردا من الدعم السريع.

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وأكد قائد المنطقة العسكرية استمرار عمليات التمشيط للقضاء علي الفلول الهاربة من متمردي الدعم السريع.

من جانبه أشاد والي البحر الأحمر المكلف فتح الله الحاج، بجهود القوات المسلحة السودانية ودورها الرائد في حماية البلاد وتحقيق مبدأ سيادة السودان علي أراضيه.

كما أشاد بمستوي المهنية العالية لمنطقة البحر الأحمر العسكرية في التعامل مع هذا الحدث دون أي إصابات للمواطنين.

القوات المسلحة السودانية السودان منطقة البحر الأحمر العسكرية البحرالأحمر الدعم السريع

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