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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم ترد على شكاوى أولياء أمور "أبناؤنا في الخارج" بقرار عاجل

رضا حجازي
رضا حجازي

أعلن جروب “أبناؤنا في الخارج”، الإدارة العامة للامتحانات عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه قد صدر قرار عاجل من  وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ استجابةً إلى شكاوى أولياء أمور الطلاب المصريين الذين لم يتمكنوا في التقدم لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج "الدور الأول" لظروف طارئة قبل إغلاق باب التقديم .

قرار وزارة التربية والتعليم 

وأوضح الجروب، أنه تم التأكيد على أنه بعرض الأمر على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وافق على السماح للطلاب الذين لم يتمكنوا من التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج "الدور الأول" لظروف قهرية، بالتقدم لـ امتحانات الدور الثاني من العام الدراسي الحالي 2022 / 2023.

جدير بالذكر أنه كان قد تم إغلاق موقع التسجيل للتقدم لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج على المنصة الإلكترونية للدور الأول لعام 2022 / 2023، يوم السبت الموافق 15 أبريل 2023.

مواعيد امتحانات ابناؤنا في الخارج - الترم الثاني

  •  الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي : من يوم السبت 6 مايو 2023 ليوم الخميس 11 مايو 2023.
  • من الاول الاعدادي حتى الثالث الاعدادي : من السبت 13 مايو 2023 حتى الخميس 18 مايو 2023.
  • الصفين الاول والثاني الثانوي : تبدأ من السبت 13 مايو 2023 وتستمر حتى الأحد 21 مايو 2023.
  • تبدأ جميع امتحانات الترم الثاني 2023 للطلاب الدارسين بنظام ابناؤنا في الخارج من الساعة التاسعة صباحًا.
ابناؤنا في الخارج وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم Jobs Education

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