رئيس مدينة رأس غارب يناقش طلبا مقدما من المواطنين

عقد اللواء ياسر حماية رئيس مدينة رأس غارب، الثلاثاء، لقاء خدمة المواطنين .

ناقش رئيس المدينة خلال اللقاء 18 طلبا مقدما من المواطنين ،بحضور مديري إدارات خدمة المواطنين، والأملاك، والإيرادات، والإدارة الهندسية، والإسكان، وتم توجيه الطلبات للإدارات المختصة لإيجاد الحلول المناسبة فى ضوء واللوائح والقوانين المنظمة لذلك.

و فى سياق آخر شارك أحمد عبيد الشاذلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أطفال دور رعاية الأحداث بالغردقة الإفطار الجماعي، وذلك بحضور عبدالله حسن رئيس مجلس الإدارة، ومدير إدارة الدفاع الاجتماعي، ومدير مركز المعلومات بالمديرية، ومدير إدارة الجمعيات والاتحادات.

أكد مدير المديرية أن من أول اهتمامات المديرية، هم أطفال دور الرعاية لأنهم مسئولية تقع على عاتق المديرية والإدارة المختصة، وتم تقديم الشكر لكل الأخصائيين والعاملين بالدار على مجهودهم في خدمة الأطفال، مشيرا إلى أن المديرية تقدم يد العون والمساعدة للجمعية في تحمل مسؤليتها في الاهتمام بالأطفال.