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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمطار الشتاء الغزيرة تعيد ملء خزانات كاليفورنيا الجافة منذ سنوات|شاهد

أرشيفية
أرشيفية

عرضت فضائية يورونيوز مقطع فيديو يرصد لقطات لـ خزانات كاليفورنيا التي ملأتها أمطار الشتاء الغزيرة بعد سنوات من الجفاف، بفضل كميات الأمطار الكبيرة التي هطلت خلال الشتاء، وصلت مستويات المياه في خزانات ولاية كاليفورنيا الأميركية إلى معدلات لم تشهدها خلال السنوات الأخيرة التي هيمن عليها الجفاف.

وسقت سلسلة من "الأنهار الجوية" التي هي عبارة عن ممرات عملاقة من الأمطار من شأنها نقل بخار الماء المخزن في المناطق المدارية، أراضي أميركا الغربية التي كانت تعاني جفافاً خلال السنوات الأخيرة، بسبب تسجيل معدلات أمطار منخفضة في المنطقة.

وفُرضت على سكان كاليفورنيا البالغ عددهم 40 مليون نسمة، قيود للحد من استهلاكهم للمياه. وفيما عاني الغطاء النباتي جفافاً، بات الاصفرار يهيمن على سفوح التلال، ما عزز اندلاع الحرائق على نطاق واسع.


أما الخزانات فلم تكن قادرة على الاحتفاظ سوى بكمية صغيرة من سعتها الإجمالية، فيما تراجعت بعض الشواطئ لدرجة أنّ حطام القوارب بات ظاهراً للعيان.

لكنّ الشتاء المنصرم شهد معدلات كبيرة من الأمطار وصلت إلى آلاف المليارات من اللترات. وعادت تالياً الحياة إلى مجاري الأنهر والجداول التي كانت قد تحولت إلى خيوط صغيرة من المياه.
 

كاليفورنيا الشتاء امطار الجفاف توك شو صدى البلد

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