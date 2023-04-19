عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بـ105 ملايين دولار.. الزراعة: الإفراج عن 256 ألف طن أعلاف في أسبوع

صدى البلد

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وذلك في إطار متابعة تعليمات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج.


وأضاف "القصير" أنه خلال الفترة من 7/4/2023 حتى 13/4/2023 تم الإفراج عن 256 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 105 مليون دولار بزيادة 47 ألف طن عن الأسبوع الماضي.


وأضاف أن الإفراج شمل  228 ألف طن من الذرة بحوالي 82 مليون دولار وحوالي 28 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 21 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 2 مليون دولار،  ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 13 أبريل 2023)  4 ملايين طن منها 3 ملايين طن ذرة، 1 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.953مليار دولار.


وأكد "القصير" أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.


وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف  من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد السبت.. أول دولة تعلن موعد عيد الفطر المبارك

طرح ورقة نقدية بـ 500 جنيه.. الحقيقة والتفاصيل

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة عيد العمال

رضا عبد العال يُعلق على أداء نجم الأهلي: مرمطون وجاي كيد نساء

2500 جنيه رسميا|آخر سعر للذهب وعيار 21 الآن قبل ساعات من العيد

خصم 3 نقاط من الأهلي.. رد حاسم من اتحاد الكرة على مطلب سموحة

السوبر المصري.. 3 عقبات أمام بيراميدز ليكون بديلا للنادي الأهلي أمام الزمالك

هبوط قوي يضرب الدولار عالميا|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه لم تحدث منذ شهور

ترشيحاتنا

محمد صلاح مركز 14.. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا على مر التاريخ

أماكن صلاة عيد الفطر بالقاهرة.. 213 ساحة أبرزها الحسين وعمرو بن العاص

خلال بث مباشر| مواطن بدولة عربية يلقي سيارته من أعلى قمة جبل

دعاء 28 رمضان مستجاب.. احرص عليه حتى غروب الشمس اليوم

بعد مسلسل تحت الوصاية.. أول مشروع قانون بشأن الولاية على المال

المادة 65.. لوائح الفيفا تنصف النادي الأهلي في أزمة إيقاف كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مأساة.. سقوط لاعبة سيرك من الهواء أمام الجمهور ووفاتها| شاهد

طرح ورقة نقدية بـ 500 جنيه.. الحقيقة والتفاصيل

عائد تراكمي 39% أم ثروة بلس 23%.. تفاصيل الشهادتين والفرق بينهما وموعد الاستحقاق

بلاش بلبلة.. القومي للبحوث الفلكية يكشف الموعد النهائي لعيد الفطر المبارك |تفاصيل

فيديو

ميسرة: النفخ الأوفر غير لائق على أصالة ومناسب لـ مايا دياب

النهاية ستكون سعيدة للمشاهدين.. أحداث نهاية مسلسل جعفر العمدة

عقوبة كهربا.. اتحاد الكرة يعلق وتحرك عاجل في الأهلي

بعد واقعة سموحة.. خبير لوائح يكشف مصير مشاركة الشناوي في السوبر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

د.احمد فخرى

د.أحمد فخري يكتب: الشعور بالنقص والدونية

اﻟﻤﺰﻳﺪ