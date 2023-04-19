بـ105 ملايين دولار.. الزراعة: الإفراج عن 256 ألف طن أعلاف في أسبوع

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي، وذلك في إطار متابعة تعليمات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج.



وأضاف "القصير" أنه خلال الفترة من 7/4/2023 حتى 13/4/2023 تم الإفراج عن 256 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 105 مليون دولار بزيادة 47 ألف طن عن الأسبوع الماضي.



وأضاف أن الإفراج شمل 228 ألف طن من الذرة بحوالي 82 مليون دولار وحوالي 28 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 21 مليون دولار وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 2 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 13 أبريل 2023) 4 ملايين طن منها 3 ملايين طن ذرة، 1 مليون طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.953مليار دولار.



وأكد "القصير" أن الإفراج يستهدف توفير كميات فى الأسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة.



وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي وبدعم من دولة رئيس مجلس الوزراء شخصياً للإفراج عن كميات مناسبة من الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية لدعم هذه الصناعة.