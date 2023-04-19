عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بداية من اليوم |كيانو ريفز مع John Wick في 25 دارعرض بمصر

صدى البلد

قررت الشركة الموزعة لفيلم John Wick: Chapter 4 عرضه بداية من اليوم 19 ابريل في 25 دار عرض سينمائي مصرية خلال 60 حفلة في اليوم الواحد مابين القاهرة والإسكندرية وطنطا، وقد حقق الفيلم حتي الآن منذ بداية عرضه بدور العرض المصرية في 14 ابريل الماضي، مايقرب من مليون و300 ألف جنيه، وقد بدأ عرض الفيلم رسميًا في نيويورك في نهاية مارس الماضي، وحضر العرض الخاص للفيلم بمسرح لينكولن عدد من فريق عمل الفيلم، وحقق حتى الآن منذ عرضه أكثر من 250 مليون دولار، وقد حققت سلسلة "John Wick" نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات منذ طرح الجزء الأول من السلسلة عام 2014 بإيرادات بلغت 86 مليون دولار عالميًا من ميزانية إنتاجية بلغت نحو 20 مليون دولارًا. 

عرض مسلسل الحشاشين في رمضان 2024

مسلسل جت سليمة الحلقة 13 .. محاولة لسرقة دنيا سمير غانم


وتمكن الجزء الرابع من الفيلم من أن يحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الجمهور والنقاد، خاصة وأن الفيلم يمتد قرابة الـ3 ساعات، ولكنهم اعتبروها ميزة إيجابية حيث طغت أجواء الأكشن والإثارة على مدته الطويلة، كما أن مواجهة بطله كيانو مع دوني يين كانت رائعة، واستحقت ترقب الجمهور لها، حيث وجدت متابعة واهتمامًا جماهيرًا كبيرًا، على الرغم من أنه من أفلام السلاسل التي عادة ما يضعف الاهتمام بها مع توالي أجزائها.
وأكد كيانو ريفز بطل الفيلم أن هناك مشهدين ضمن الأحداث كانا الأصعب خلال التصوير، أحدهما مشهد قام بتصويره في مطاردة بالقرب من قوس النصر في العاصمة الفرنسية باريس، والمشهد الثاني كان خلال مطاردة جديدة على ظهر حصان ظهرت ضمن الإعلان الترويجي الجديد للفيلم وسط الصحراء، مشيرا إلى أنه أمضى 3 أشهر في التدريبات على مشاهد الأكشن، قائلًا: "أنه أصعب دور جسدي في حياتي المهنية". وتطرق إلى التفاني الذي يتطلبه الدور، وتحديدًا ساعات التدريب التي كان عليه خوضها لصقل مهاراته والارتقاء بالأكشن إلى المستوى التالي.
وكان John Wick 4 هو أكثر جزء في السلسلة من ناحية الأكشن بفارق كبير، حيث صور أحد المشاهد البارزة بشكل خاص على الـ 222 درجة التي تؤدي إلى كاتدرائية Sacré-Cœur Basilica في باريس، وشارك في هذا المشهد وحده 35 مؤديًا للحركات الخطيرة، صمم ذلك المشهد سكوت روجرز أحد أفراد الطاقم والذي قُتل خمس أو ست مرات خلال السبع ليال التي استغرقها الفريق لتصوير مشهد محاولات صعود ويك المتعددة على الدرج الضخم.
قال منسق الحركات القتالية جيريمي ماريناس عن هذا المشهد:  "إنه يقدم ما تريدونه. تريدون 100 رجل يسقطون على الدرج وتريدون مني أن أجعل كل رد فعل مختلفًا، بالطبع تريدون ذلك. كان الأمر كما لو كنا في مجرد يوم آخر من العمل، ونعلم جميعًا مدى صعوبة صعود السلالم بحد ذاته عندما لا نريد ذلك، ولكن فقط التفكير في مدى قدرة كيانو، وليس جون ويك، تمكن كيانو من التصويب لأعلى أثناء صعود السلام. من الصعب بحد ذاته أن تكون قناصًا على أرض مستوية".
أكد المخرج تشاد ستاهلسكي حول تصوير مشهد السلالم أن "تلك النظرة التي يعطيها جون ويك عندما ينظر إلى ساعته وينظر فعليًا إلى الدرج، أعتقد أن عندها 50% جون ويك و 50% كيانو ريفز "، وأشار إلى أن مرونة جون ويك هي جانب مهم في شخصيته، مضيفًا: "عليك أن تعاني، هذا هو الشيء الممتع حول جون ويك، إنه يعاني، ويستمر بالمضي قدمًا".

سمير غانم الاسكندرية دنيا سمير غانم العاصمة الفرنسية باريس العاصمة الفرنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب اللغط| رؤية الهلال تثير الجدل.. العيد في مصر الجمعة أم السبت؟

موعد عيد الفطر 2023 .. السبت في هذه الحالة.. ودار الإفتاء تحسم

لؤلؤ يشعّ نورًا .. هكذا ظهرت الكعبة من الفضاء | شاهد

جريمة قبل العيد.. سيدة تهشم رأس زوجها بمعاونة عشيقها وتعترف: زهقت منه

غضب كبير بين أعضاء الجبلاية ضد لجنة الانضباط بسبب تسريب عقوبة كهربا

البحوث الفلكية يعلن عن موعد عيد الفطر واستطلاع هلال شوال

يقلب القضية وينهي العقوبة.. طلب وحيد لكهربا من لجنة الانضباط | ما هو ؟

أول قرار رسمي من الأهلي بشأن عقوبة إيقاف كهربا 12 مباراة

ترشيحاتنا

هولاند يسجل الهدف الأول لمانشستر سيتي أمام بايرن ميونخ

ارتفاع قياسي.. أسباب زيادة صادرات مصر الزراعية منذ بداية العام الجاري

بيان عاجل من الخارجية التونسية بشأن القبض على الغنوشي

بسبب الاشتباكات في السودان .. النار تلتهم مطار الخرطوم | فيديو

زلزال عنيف يضرب روسيا .. تفاصيل

إجازة العيد .. كيفية حجز تذاكر القطارات بالإنترنت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الابتعاد عن العصير.. 7 نصائح للحفاظ على الوزن خلال عيد الفطر

جوري بكر تثير الجدل على السوشيال ميديا ببريسنج في أطراف أذنها |شاهد

ماذا يحدث لجسمك عند الإفطار على الكحك والبسكويت؟

تحذير هام.. نوعان من المنظفات يسببان الوفاة لـ ربات البيوت

فيديو

تجاهلت مساعدتي في عملية بالقلب| تسريب صوتي لوالد هيفاء وهبي .. فيديوجراف

سقوط أمطار بعدة مناطق .. تفاصيل حالة الطقس في العيد

شهادة 39% أم ثروة بلس 23%.. أفضل شهادات استثمار بالبنوك

السر في المادة 65 .. الفيفا ينصف النادي الأهلي في أزمة كهربا "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ