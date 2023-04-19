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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

المصريين الأحرار يشارك إفطار الأكاديمية الدولية للحوار بحضور شخصيات دينية وعامة

حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار

شارك حزب المصريين الأحرار حفل إفطار الأكاديمية الدولية للحوار التابعة لمجلس الحوار والعلاقات المسكونية بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر بدعوة كريمة من الدكتور القس ثروت قادس رئيس مجلس إدارة الأكاديمية وعضو البرلمان الألماني، وذلك بمقر الأكاديمية بوسط البلد .

وأناب الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، لحضور الحفل كلا من الدكتورة هبة واصل الأمين العام للحزب ورئيس اللجنة الاقتصادية، والإعلامي ريمون ناجى عضو المكتب السياسي ومدير المركز الإعلامي، ومايكل عادل مساعد مدير المركز الإعلامي.

وجاء ذلك وسط حضور غفير من الشخصيات العامة والدينية ومنهم القس كمال رشدي رئيس سنودس النيل الإنجيلي ، القس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار والعلاقات المسكونية ، الدكتور القس إكرام لمعي رئيس مجلس الإعلام والنشر بالكنيسة الإنجيلية، والمطران جورج شيحان، رئيس أساقفة ايبارشية القاهرة المارونية لمصر والسودان وممثل للكنيسة القبطية وعدد كبير من شيوخ الأزهر الشريف ، الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وعدد من الكتاب والصحفيين ورموز العمل العام.

وهنأ الدكتور القس ثروت قادس رئيس مجلس إدارة الاكاديمية، الحضور بمناسبة تزامن الأعياد المباركة معًا القيامة والربيع والفطر المبارك، وذلك يعكس السعادة المفعمة للجميع، ولاسيما بأن مصر تحديدا نموذجً للوحدة والتعايش.

وقال"قادس"، إنه اعتاد تنظيم إفطار جماعي في مصر يلتف حول الشيوخ والقسوس والشخصيات العامة معا، وايضا يعد افطارا في المانيا منذ الثمانينات يجمع كل الرموز ويحضره شخصيات مرموقة من المانيا، ونستهدف ترسيخ قيم المواطنة والتسامح والعيش المشترك .

ومن جانبه أعربت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام للحزب، عن بالغ الشكر والتقدير لدور الأكاديمية الدولية للحوار في ترسيخ مفاهيم المواطنة والوحدة وبناء جسور التعاون المشترك، ونسعد دومّا بالحضور والمشاركة معًا.

وأكد ريمون ناجى، عضو المكتب السياسي، أن الدكتور ثروت قادس نموذج معطاء لخدمة الوطن ويعد سفيرا لخدمة الانسانية لصالح الوطن، و سعداء للتعاون المثمر معًا لخدمة الاجيال الشابة وتوضيح الصورة الحقيقية عن بلادنا في بلدان الغرب ومنها ألمانيا.

البرلمان الألماني المصريين الأحرار الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية الامين العام حزب المصريين

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