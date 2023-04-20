تكبيرات عيد الفطر .. أفضل صيغة لها وموعد بدء وانتهاء ترديدها

تكبيرات عيد الفطر .. قبل ساعات من انتهاء شهر رمضان المبارك واقتراب موعد عيد الفطر المباركبدأ الكثير من المسلمين في البحث عن صيغة تكبيرات العيد أو تكبيرات عيد الفطر والتي تبدأ عقب غروب الشمس ليلة العيد ، وتنتهى تكبيرات عيد الفطر بعد انتهاء صلاة العيد ، ويوجد أكثر من صيغة لـ تكبيرات عيد الفطر وجميعها صحيح ، وتكبيرات عيد الفطر، تعد امتنانًا من المسلمين لله -عزّ وجلّ-، وشُكرًا له على ما يسّره لهم من العبادات في شهر رمضان.



تكبيرات عيد الفطر بأكثر من صيغة تكبيرات عيد الفطر او التكبيرات في العيدين بصفة عامة تعد مَظهرًا من مظاهر العبادة، وقد ذهب جمهور العلماء من الشافعية، والمالكية، والحنابلة إلى استحباب التكبير في عيدَي الفِطر، الأضحى، وخاصّةً عند الخروج إلى صلاة العيد، إلّا أنّ الحنفيّة قالوا بعدم استحباب التكبير في عيد الفِطر؛ إذ ذهبوا إلى أنّ التكبير يكون في عيد الأضحى فقط، ويبدأ وقت تكبيرات عيد الفِطر بعد غروب شمس ليلة عيد الفِطر، وقال بذلك الحنابلة، والشافعية، وهو أحد الأقوال عند المالكيّة؛ واستدلّوا بقوله -تعالى-: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّـهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ)، وينتهي وقت تكبير عيد الفطر فَور الانتهاء من صلاة عيد الفِطر، وذهب إلى ذلك المالكيّة، والشافعية، وفي رواية عند الحنابلة؛ واستدلّوا بفِعل ابن عمر -رضي الله عنهما-؛ فقد كان يَجهر بالتكبير يوم الفِطرِ إذا خرج إلى الـمُصلّى، ويُكبّر حتى يأتيَ الإمام.

صيغ تكبيرات عيد الفطر

"الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد"، وقد قال بهذه الصيغة أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل. التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر"، وقد قال بهذه الصيغة الشافعيّ، ومالك.

التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجلّ، الله أكبر على ما هدانا"، وقد قال بهذه الصيغة الصحابيّ ابن عبّاس -رضي الله عنه-. التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرًا"، وقد قال بهذه الصيغة الصحابيّ سلمان -رضي الله عنه-. التكبير بصيغة: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد"، وقد قال بهذه الصيغة الصحابيّ عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه-.

حكم صلاة العيد

صلاة العيد سُنَّة مُؤكَّدة، ويستحب أن تكون في جماعة مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، فإذا وُجد مانع من اجتماع الناس كما هو الحال الآن من انتشار الوباء القاتل الذي يتعذَّر معه إقامة الجماعات؛ فإنه يجوز أن يُصلي المسلم العيد في البيت منفردًا أو مع أهل بيته، ويمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت صلاة العيد في المساجد.

وأوضحت الدار في أحدث فتاواها طريقة صلاة العيد في البيت بأنها تكون بنفس صفة صلاة العيد المعتادة، فيُصلي المسلم ركعتين بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية بعد تكبيرة القيام قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويُسلم، ولا خطبة بعد أداء الصلاة.

وقت صلاة العيد

يبدأ وقت صلاة العيد من وقت ارتفاع الشمس، أي: بعد شروقها بحوالي ثلث الساعة، ويمتد إلى زوال الشمس، أي: قبيل وقت الظهر.

الحكمة من صلاة العيد

شرع الله صلاة العيدين الفطر والأضحى إظهارًا للسُّرور بما تمَّ قبلهُما من عبادتي الصوم والحج، وجمعًا للمسلمين في هذين اليومين على الفرح بهاتين العبادتين؛ فعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: «ما هذان اليومان؟»، قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال رسول الله: «إنَّ الله قد أبدلكم بهما خيرًا منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر».

موعد صلاة عيد الفطر 2023 فى المحافظات

موعد صلاة عيد الفطر في جميع المحافظات جاءت كالتالي:

القاهرة 5:47

الجيزة 5:47

الإسكندرية 5:51

بنها 5:47

شبين الكوم 5:48

كفر الشيخ 5:47

الفيوم 5:50

بنى سويف 5:49

المنيا 5:51

أسيوط 5:51

سوهاج 5:49

قنا 5:46

أسوان 5:47

أبو سمبل 5:54

مرسى مطروح 6:02

الغردقة 5:40

الخارجة 5:56

بورسعيد 5:42

السويس 5:42

العريش 5:36

الطور 5:40

سانت كاترين 5:38

طابا 5:33

شرم الشيخ 5:38

دمنهور 5:49

طنطا 5:47

المنصورة 5:46

الزقازيق 5:46

