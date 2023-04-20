معوض: الأهلي قادر على تخطي عقبة الرجاء.. ويجب استغلال عاملي الأرض والجمهور

أكد سيد معوض نجم منتخب مصر السابق، أن مبادرة "تعالوا نشجع صح" هامة للغاية من أجل عودة الجماهير بشكل جيد للتشجيع الصحيح خصوصا خلال مواجهات الأهلي والزمالك، مشيرا إلى أن لعب مواجهات كثيرة مع الإسماعيلي والأهلي ومنتخب مصر كان فيها المستوى مميز في وجود الجماهير.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "لا أريد الدخول في الجدل الدائر حول قصة كهربا، ولكن علينا الآن ضرورة وضع لوائح وضوابط قبل بداية الموسم، واللاعب يقدم مستوى جيد واتمنى الابتعاد عن الأزمات".

وأضاف: "مباراة الأهلي والرجاء صعبة بكل تأكيد، ولكن الفريق الأحمر قادر على تخطى اللقاء حال التسجيل مبكرا واستغلال الضغط الجماهيري، والضغط منذ بداية اللقاء، واستثمار الفرص قدر الإمكان، البداية ستفرق كثيرا مع الأهلي وأتمنى عدم استقبال أهداف والخروج بنتيجة جيدة".

وتابع معوض: "اختيار العناصر الهجومية سيساعد الأهلي كثيرا في حسم اللقاء واتمنى وجود الشحات وتاو وكهربا، وكذلك تأمين وسط الملعب والدفاع، لابد أن يلعب كولر بتوازن شديد".

وزاد: "اتمنى وجود مروان وحمدي فتحي وقندوسي في وسط الملعب بشكل اساسي، خصوصا أن افشة ليس في أفضل حالاته، والثلاثي هم الافضل حاليا في الأهلي".

وأكمل: "محمد شريف قدم مستوى جيد في مركز الجناح الأيسر، وهناك لامركزية في أداء الخط الأمامي وأكثر من لاعب يجيد اللعب في كافة مراكز الهجوم، والأهلي أصبح يمتلك دكة بدلاء قوية، ولكن هناك حسين الشحات وتاو يجب أن يشاركا أمام الرجاء المغربي، بينما عبدالقادر بعيد تماما في الفترة الحالية".

وواصل: "الأهلي في الفترة الاخيرة لديه استقرار فني، ويسير بشكل جيد في البطولات التي يشارك فيها، منذ الخسارة أمام صن داونز، وهذه هي سمة الفرق الكبيرة عندما يحدث هزة كبيرة يعودون بشكل سريع للطريق الصحيح، وأتمنى فوز الأهلي على الرجاء بهدفين نظيفين، ولكن يجب استغلال عاملي الأرض والجماهير".

وأضاف: "بيراميدز يقدم نتائج جيدة ولكن بعيدًا عن المباريات الكبرى، هناك بعض العناصر تلعب بشكل فردي داخل صفوف الفريق".

وأتم: "يوسف نبيه لاعب جيد وكان الزمالك سوف يستفيد منه كثيرا خصوصا لو استمر على نفس أداء الموسم الماضي".