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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر كيا كرنفال موديل 2023 الجديدة في الكويت| صور

كيا كرنفال موديل
كيا كرنفال موديل 2023

تقدم العلامة التجارية الكورية كيا أسطولاً متنوعاً من السيارات الجديدة موديلات 2023 في السوق الكويتي، ومة أشهرها كيا كرنفال موديل 2023.

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كيا كرنفال موديل 2023

مواصفات السيارة كيا كرنفال موديل 2023

جاءت السيارة كيا كرنفال موديل 2023 بمحرك هجين يضخ قوة تصل الى 290 حصانا،  سعة 3500 سي سي، سداسي الأسطوانات 6 سلندر، وعزم أقصى للدوران يبلغ 355 نيوتن/متر، ونظام دفع رباعي للعجلات للعجلات أو جر أمامي حسب الفئة، وعلبة تروس أوتوماتيكية، ويبلغ معدل استهلاك وقود يصل الى 9.6 لتر لكل 100 كيلومتر، فيما تبلغ سعة خزان الوقود نحو 80 لتر.

 

تتسارع السيارة كيا كرنفال موديل 2023 انطلاقا من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 8.2 ثانية فقط، وتبلغ سرعتها القصوى 210 كيلومتر في الساعة.

كيا كرنفال موديل 2023

قياسات وأبعاد السيارة كيا كرنفال موديل 2023

الطول الكلي: 5.155 متر

العرض الكلي: 1.995 متر

الارتفاع الكلي: 1.740 متر

قاعدة العجلات: 3.060 متر

سعة صندوق السيارة: 2785

سعة خزان الوقود: 80 لتر

أسعار السيارة كيا كرنفال موديل 2023 في الكويت

كيا كرنفال موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة قدرها 10,200 دينار

كيا كرنفال موديل 2023 الفئة الأولى بقيمة قدرها 11,200 دينار

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