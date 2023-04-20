محامي كهربا: تشكيل لجنة الانضباط باطل.. واللاعب نفى الإساءة للزمالك

أكد أشرف عبدالعزيز محامي محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، أن موكله بعيد تمامًا عن الأحداث، وهو يفصل نفسه عن المشاكل التي يتعرض لها، مؤكدا بأنه يتعرض لسباب كبير، ورغم ذلك يلقى دعمًا كبيرًا من جمهور القلعة الحمراء.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "النادي الأهلي هو من يدير ملف تظلم كهربا، ونحترم أعضاء لجنة الانضباط ولكن قرار تشكيل اللجنة كان من المفترض أن يكون بالانتخاب وفقًا للائحة اتحاد الكرة التي تم تعديلها في 28 نوفمبر 2021".

وأضاف: "لجنة الانضباط هي مستقبلة وتكون بالانتخاب وكذلك لجنة التظلمات، واللاعب تعرض للإساءة والتجاوز من جانب جماهير الزمالك وجاء ذلك في الشريط الرسمي للمباراة، ولا يوجد وجه مقارنة بين لاعب يحتفل بين جماهيره، ولاعب آخر يتجه لجمهور الفريق المنافس، ولا يُعتد إلا بالشريط الرسمي للمباراة وكهربا لم يتجاوز في اللقاء".

وتابع محامي كهربا: "تم تقديم عدة فيديوهات من الطرفين، والشريط الرسمي للمباراة يثبت تعرض اللاعب لإساءات من جمهور الفريق المنافس لم يسبق أن تعرض له أي لاعب".

وأكمل: "لجنة التظلمات يجب أن تنظر الشريط الرسمي للمباراة، وبالتأكيد النادي الأهلي سيطلب خبراء للتأكيد على صوت كهربا الموجود في الفيديو المتداول".

وأتم: "نشكك في قرار التشكيل الخاص بلجنة الانضباط مما يعني أن تشكيل اللجنة غير قانوني طبقا للوائح، وبالتالي قراراتها غير قانونية وباطلة، لأن ما بني على باطل فهو باطل، ولنا حق الشكوى ضد تشكيل لجنة الانضباط، ومن الوارد تقديم طعن في مجلس الدولة، واتحاد الكرة واللجنة الأوليمبية".