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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إدارة الطوارئ بالسودان: فقدنا البنية التحتية للمستشفيات

صدى البلد

قالت إدارة الطوارئ بالصحة السودانية اليوم، الخميس، إن هناك عجزا في الأدوية لسد حاجة المستشفيات، مضيفة أنها بدأت تفقد البنية التحتية الضرورية بالمستشفيات.

وأكدت الإدارة، في تصريحات لشبكة “العربية”، أنها تتواصل مع المنظمات الدولية لتوزيع إمدادات طبية.

وأضافت إدارة الطوارئ بالصحة السودانية: “طلبنا من الصحة العالمية إمدادات طبية وأدوية”.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة السودانية، إن ولاية الخرطوم تواجه انهيارا كاملا في القطاع الصحي، حيث توقف العمل في 16 مستشفى.

وقد قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم، إنه وفقًا للمعلومات التي بحوزة منظمة الصحة العالمية، فقد تعرضت بعض المؤسسات الطبية المحلية في السودان للنهب واستخدم بعضها لأغراض عسكرية.

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