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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فريق جراحي ينقذ حياة فتاة تعرضت لكسور بالجمجمة في حادث أليم بالقليوبية

جانب من الجراحة
جانب من الجراحة

نجح فريق جراحى بمستشفى كفر شكر التخصصى بمحافظة القليوبية من إنقاذ حياة فتاة، تبلغ من العمر حوالى 17 سنة حيث كانت تعانى من كسر بعظام حجاج العين وعظام الوجنة، وتعانى أيضا بكسر بالفخذ وهبوط حاد بالدورة الدموية، وذلك إثر تعرضها لحادث أليم.

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وكشف الدكتور محمد ناجي مدير المستشفى أنه تمكن الفريق الجراحي بالمستشفى من إنقاذ حياة فتاة، تبلغ من العمر حوالي 17 عاما، نتيجة التعاون المثمر ما بين قسم جراحة الوجه والفكين وقسم العظام، وذلك تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة .


وأوضح أن الفتاة كانت قد تعرضت لحادث أليم، وجرى نقلها إلى المستشفى، وكانت تعانى من  كسر بعظام حجاج العين وعظام الوجنة وكانت تعانى أيضا بكسر بالفخذ وهبوط حاد بالدورة الدموية، وتم استقبالها وعمل الإسعافات الأولية للحفاظ على حياتها وحجزها للمتابعة الدقيقة.


وأضاف أنه تم عمل تدخل جراحى مشترك ما بين قسم العظام وقسم جراحة الوجه والفكين، لعلاج جميع الكسور والمساعدة لاسترجاع حياتها الطبيعية وشفائها، وتمت العملية بنجاح وخرجت الحالة بتحسن مع المتابعة المستمرة مع أطباء المستشفى لإتمام الشفاء.

كسور
كسور
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القليوبية محافظة القليوبية الدورة الدموية بمستشفى كفر شكر التخصصى أمانة المراكز الطبية المتخصصة

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