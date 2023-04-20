إصلاح كسر ماسورة مياه وهبوط أرضي أمام قصر محمد علي بشبرا الخيمة|شاهد

انتهت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة شبرا الخيمة من أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه وهبوط أرضى أمام قصر محمد علي، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية برفع درجة الاستعداد القصوى خلال الأعياد والعمل على راحة المواطنين.



وتلقت الأجهزة التنفيذية بمدينة شبرا الخيمة بلاغا يفيد بحدوث كسر بماسورة مياه أمام قصر محمد علي، ما أدى إلى هبوط رقعة من الأرض.

وعلى الفور، انتقل المهندس هيثم الدسوقي، رئيس مدينة شبرا الخيمة، إلى موقع الحدث ومعه الأجهزة التنفيذية بمدينة شبرا الخيمة.

وتم استدعاء الفرق الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح الكسر، وبعد الحفر تبين وجود كسر بإحدى مواسير المياه، وتم إصلاح الكسر وإعادة الأمور لطبيعتها مرة أخرى.

341681509_6059525910763196_5641448431642764854_n

341724409_250302887371803_7482122273511272001_n