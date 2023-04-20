عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصلاح كسر ماسورة مياه وهبوط أرضي أمام قصر محمد علي بشبرا الخيمة|شاهد

جانب من الأعمال
جانب من الأعمال

انتهت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة شبرا الخيمة من أعمال إصلاح كسر ماسورة مياه وهبوط أرضى أمام قصر محمد علي، وذلك فى إطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية برفع درجة الاستعداد القصوى خلال الأعياد والعمل على راحة المواطنين.

محافظ القليوبية: لن نسمح بأى مخالفات بناء في العيد

محافظ القليوبية يحيل مسئول التنظيم بمدينة بنها للتحقيق بسبب مخالفات البناء.. صور


وتلقت الأجهزة التنفيذية بمدينة شبرا الخيمة بلاغا يفيد بحدوث كسر بماسورة مياه أمام قصر محمد علي، ما أدى إلى هبوط رقعة من الأرض. 

وعلى الفور، انتقل المهندس هيثم الدسوقي، رئيس مدينة شبرا الخيمة، إلى موقع الحدث ومعه الأجهزة التنفيذية بمدينة شبرا الخيمة. 

وتم استدعاء الفرق الفنية لمياه الشرب والصرف الصحي لإصلاح الكسر، وبعد الحفر تبين وجود كسر بإحدى مواسير المياه، وتم إصلاح الكسر وإعادة الأمور لطبيعتها مرة أخرى.

341681509_6059525910763196_5641448431642764854_n
341681509_6059525910763196_5641448431642764854_n
341724409_250302887371803_7482122273511272001_n
341724409_250302887371803_7482122273511272001_n
342031534_198875006256592_8651351446209850218_n
342031534_198875006256592_8651351446209850218_n
شبرا الخيمة القليوبية محافظ القليوبية درجة الإستعداد القصوى مياه الشرب والصرف الصحي ماسورة مياه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العيد الجمعة أم السبت؟.. السعودية تحسم الأمر

في هذا الموعد| الافتاء تعلن استطلاع هلال شوال وأول أيام عيد الفطر

دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر شوال وموعد عيد الفطر 2023

هل ليلة القدر الآن 29 رمضان؟..معظم علاماتها ظهرت وباقي واحدة بعد ساعتين

الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب مصر في عيد الفطر

دولة عربية تعلن عيد الفطر السبت .. وبعد ساعات مصر تحسم الجدل

موعد عيد الفطر 2023 .. البحوث الفلكية تستطلع هلال شوال اليوم

هل العيد يوم السبت؟.. السعودية تحدد موعد عيد الفطر في هذا التوقيت.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

إلغاء الإجازات ورفع حالة الطوارئ بالمديريات الخدمية في القليوبية خلال العيد

محافظ القليوبية: لن نسمح بأى مخالفات بناء في العيد

محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يشهدان احتفالية ليلة القدر بمسجد ناصر.. صور

ترشيحاتنا

البترول: زيادة إنتاج الخام بجنوب الوادي والشركات التابعة| تفاصيل

الخارجية الفلسطينية تدين الاستيطان الإسرائيلي بكافة أنواعه

نتنياهو :هروب المستثمرين في صناعة الهايتك من إسرائيل مشكلة عابرة

حدث في 29 رمضان.. شرعت صلاة العيد.. وفرض الزكاة.. وهزيمة التتار

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات للمواطنين في عدة بلدات فلسطينية

مفاجأة.. خطوة وحيدة تفصل برشلونة عن استعادة ميسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور حيوان نادر يثير الفزع في شوارع بريطانيا.. ما حقيقته؟

فطارك في رمضان.. شيش طاووق وسمبوسة الزعتر والجبن وسلطة بطاطس كنتاكي

بيكنباور .. تعرف على ضحية رامز جلال اليوم

تخلصي من عادة قضم الأظافر بهذه الطرق الأربعة

فيديو

غيرت شكل أنفها .. شاهد صور رنا رئيس قبل الشهرة

اللي يقول المسلسل مش ناجح غبي.. منة فضالي تكشف أسرار "جعفر العمدة"

تجاهلت مساعدتي في عملية بالقلب| تسريب صوتي لوالد هيفاء وهبي .. فيديوجراف

سقوط أمطار بعدة مناطق .. تفاصيل حالة الطقس في العيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ