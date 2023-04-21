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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ببلاش .. المنايفة هيخرجوا في العيد من غير فلوس ..صور

حدائق المنوفية تستعد
حدائق المنوفية تستعد لاستقبال زوارها

أعلنت محافظة المنوفية استعدادها لاستقبال عيد الفطر المبارك في كافة مدن ومراكز المحافظة حيث نظفت الشوارع وازيلت القمامة وسط خلية نحل من العاملين في مجالس المدن الذين انتشروا في الأيام الماضية في الشوارع بعد تعليمات مكثفة من محافظ المنوفية.

وتتنشر في المحافظة العديد من الأماكن المجانية لخروج المواطنين في احتفالات ايام عيد الفطر المبارك.

ففي مدينة شبين الكوم توجد العديد من الأماكن للاحتفالات ومنها كورنيش شبين الكوم على جانبيه الشرقي والغربي الذي تم تنظيفه لاستقبال المواطنين وكذلك حديقة الطفل في ميدان صيدناوي وكذلك قرية العلياء التي يوجد بها العاب للاطفال والكبار وكذلك الملاهي بجوار موقف منوف التي يوجد بها العديد من الألعاب.

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كما يخرج العشرات للتنزه على بحر شبين الكوم وترعة القاصد للاستمتاع بالخضرة وكذلك الخروج في الكافيهات في شارع باريس اشهر شوارع مدينة شبين الكوم والذي يوجد به العديد من المحلات التجاريه والكافيهات وكذلك شارع الاستاد وشارع المصنع.

وفي مدينة قويسنا يعد برج المنوفية علي الطريق الزراعي السريع هو مقصد المواطنين الي جانب انتشار الكافيهات والقري السياحية علي طريق شبين الكوم قويسنا وكذلك انتشار المساحات الخضراء في القري ونادي قويسنا الرياضي.

وفي مدينة بركة السبع يوجد الممشي الذي تم افتتاحه وكذلك كورنيش مدينة بركة السبع الذي تم تطويره إلى جانب حديقة الطفل خلف محكمة شبين الكوم وملاهي استاد بركة السبع وكذلك انتشار الكافيهات علي طريق اسكندرية القاهرة الزراعي والتي تستقبل زوارها يوميا.

وفي مركز أشمون تعد حديقة الطفل أبرز اماكن التنزه بالمدينة والتي تم تنظيفها لاستقبال الزوار وكذلك انتشار الحدائق في القري والمدينة والمساحات الخضراء كما يفضل العشرات الخروج الي مدينة القناطر الخيرية والتي يفصلها مسافة قريبة من مدينة اشمون إلى جانب الخروج للتنزه علي فرع رشيد المار في مركز أشمون ويفصلها عن مدينة الجيزة.

وفي مركز منوف أيضا توجد حديقة الطفل ويخرج العشرات من المواطنين لقضاء أوقاتهم علي أطراف ترعة النعناعية المارة في مركز منوف الي جانب انتشار المساحات الخضراء والحدائق.

وفي مركز الشهداء استعدت المدينة لاستقبال الزوار في الممشي السياحي بالمدينة الذي يخرج فيها العشرات من المواطنين إلى جانب انتشار الملاهي والالعاب في المدينة وكذلك الخروج إلى الحدائق كحديقة الطفل.

وفي مركز تلا توجد العديد من الأماكن للاحتفال بعيد الفطر ومنها حديقة الطفل وحديقة السادات والمساحات الخضراء وايضا انتشار الملاهي والعاب الاطفال.

وفي مدينة السادات يخرج العشرات من الأهالي للاحتفال في نوادي المدينة وكذلك الحدائق حيث تنتشر في مدينة السادات العديد من المساحات الخضراء حيث تمتد المدينة على مساحات كبيرة.

وفي مركز الباجور يخرج العشرات من المواطنين للاحتفال في الحدائق كحديقة الطفل والتنزه في شوارع المدينة وكذلك الخروج على أطراف الترع وفرع رشيد الممتد في قرى المركز وكذلك نادي المدينة والساحة الشعبية.

حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
حدائق المنوفية
عيد الفطر احتفال المنوفية محافظة المنوفية حديقه الطفل

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