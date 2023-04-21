ناقدة فنية: رمضان 2023 لم يكن به عمل سيئ

‏قالت الناقدة الفنية بمجلة روزاليوسف شيماء سليم أن الموسم الدرامي في رمضان 2023 لم يكن به عمل سيئ والأعمال كلها جيدة.

وتابعت شيماء سليم خلال لقاء لها في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن هناك العديد من الأعمال هذا العام التي تخص المرأة وبها قوانين تعسفية ضد المرأة وخاصة الأرملة قائلة: "أتمنى بعد مسلسل تحت الوصاية أن يتم تعديل قانون وصاية الأم بعد وفاة الأب".

مسلسل جعفر العمدة

وأوضحت شيماء سليم أن كل الأعمال الفنية التي تقدم ليس شرطا أن تكون تناقش قضية معينة ومن اهداف الفن أيضا التسلية والمتعة وأن الناس تكون سعيدة وهذا هدف نبيل أيضا مثل مسلسل جعفر العمدة.