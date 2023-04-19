ملخص الحلقة 27 من مسلسلات رمضان.. الأجهر يصل لمكان شقيقه وسمير يطلب سميحة للزواج فى 1000 حمدالله ع السلامة

شهدت الحلقة 27 من مسلسلات شهر رمضان 2023 ، العديد من التطورات والأحداث، نقدم لكم ملخصًا كاملاً لما تم عرضهخلالها، من خلال التقرير التالي.

الأجهر

عرضت اليوم الحلقة 27 من مسلسل “الأجهر” والتى شهدت عدد من الأحداث المثيرة والهامة.

وشهدت الحلقة خداع يوسف الأجهر “عمرو سعد” باهي شريف منصور “أحمد مجدى” أنه أنقذه من القتل ويطلب منهأن يصبحا شركاء في البيزنس الخاص بهما، بعدما حصل على 30 % من أسهم شركته بعد طرحها في البورصة.

ويذهب باهي مع يوسف في منزله بالدرب الأحمر ويجلب له 4 مليون دولار ويقول له أنه نجح في استرجاع أمواله التي خسرها مؤخرًا.

1000 حمدالله ع السلامة

عرض مساء اليوم السابعة والعشرون من مسلسل "1000 حمدلله ع السلامة" والذي تخوض بطولته النجمة يسرا تشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة السابعة والعشرون العديد من الأحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" النجمة يسرا فور عودتهم من كندا والتي تجسد دورها النجمة يسرا وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و "سامح" يجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

تبدأ الأحداث بأن يخبر أكرم سميحة، أن مصطفى هو من يرسل الأموال لهم ويخبرها ايضاً ان الشقة المقيمين بها شقة مصطفى، تتصل سميحة بمصطفى دون رد، تعرض جاكي مصنع سمير لحملة نظافة غير مسبوقة انتظاراً لزيارة سميحة وأبنائها، يتصل سمير بالدكتورة سميحة للاطمئنان عليها وعلى رحلة الفيوم ويطلب منها زيارة الأولاد له في المصنع،توافق سميحة وتطلب منه ارسال عنوانه.

الصندوق

اذيعت الحلقة 13 من مسلسل الصندوق ، والذي يقوم ببطولته كل من علي قاسم وأحمد داش وهدي المفتي ، وتدور أحداثه في إطار من التشويق .

وشهدت الحلقة 13 من مسلسل الصندوق العديد من الأحداث ، ومنها ذهاب الثلاثي أحمد داش وعلي قاسم وهدي المفتي إلى زوجة لاعب كمال الاجسام السابق ، من اجل التعرف على ما حدث معه قبل اختفائه .

بينما اعترف علي قاسم لمحمد التاجي عن أنه كان أحد الاسباب التي ادت الى حياه ابنه ، كما نصحه احمد داش بعدم الاختفاء من الأشخاص الذين يطاردونه وان يجمع معلومات عنهم .

إكس لانس

أذيعت الحلقة 27 من مسلسل إكس لانس، الذي يعود من خلاله الفنان محمد سعد إلى الدراما التليفزيونية بعد غياب سنوات.

وشهدت الحلقة 27 من مسلسل إكس لانس، عددا من الأحداث منها، حالة إعجاب متبادلة بين عمرو ونرمين، حيث استلمت الأخيرة درعا من موقع يوتيوب الشهير.

أما حناوي فقد سافر إلى الأقصر للوصول الأشياء التي تخفيها العصابة بعد أن أعد خطة مع كلبز وساعده فيها جاره عمرو، الذي كشف له بعد التسجيلات التي استطاع الوصول إليها عن طريق تليفون جابر .

جميلة

عرض مساء اليوم الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل "جميلة" والذي تخوض بطولته النجمة ريهام حجاج وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة السابعة والعشرون العديد من الأحداث الهامة حول شخصية "جميلة" التي تجسدها الفنانة ريهام حجاج.



حيث زارت ممرضه التي تعمل لدي هشام ، جميلة وتخبرها ان الجنين التي تحمل به ابن هشام.

يحاول هشام الوصول لـ شيري و الاعتذار لها، تذهب شيري لنرمين مهللة – تجد نرمين أمامها 4 سيدات احضرتهم شيريل ضربها، تواجه جميلة هشام بكلام الممرضة و يؤكد لها انها حامل في ابنه.

عملة نادرة

شهدت الحلقة 27 من مسلسل عملة نادرة، العديد من الأحداث الهامة حول شخصية "نادرة" التي تجسدها الفنانة نيلليكريم وحماها "عبد الجبار" والذي يجسد دوره الفنان جمال سليمان.

تبدأ الأحداث حين يدرك عبد الجبار أن نادرة السبب هذه الفكرة، يرسل عبد الجبار رجاله لاتلاف محل المحاصيل الزراعية،يقرر الشباب تجهيز محل جديد ولكن عبد الجبار يستغل حاجة أهل النجع ويزيد السعر 3 أضعاف الثمن.

تغير جو

شهدت الحلقة 12 من مسلسل تغيير جو، تطورا كبيرا في الأحداث بعد 11 حلقة من محاولة منة شلبي الوصول لسرقة حقيبتها ومرورها بالعديد من المواقف العاطفية والشخصية في لبنان.

تتبعت منة شلبي ومعها إياد نصار، سارق حقيبتها أثناء لقائه بالمحامي، وبعدما اقتربت منه تدخل السارق الأول لهاوحصل على مبلغ 10 آلاف دولار، فهرب عصام عمر.

بابا المجال

شهدت الحلقة السابعة والعشرون من مسلسل بابا المجال احداث مثيرة فبعد تفكير مصطفى شعبان في الهرب من السجن الحلقة القادمة، تفاجأ بإظهار براءته، حيث ذهبت هبة حسن إلى قسم الشرطة، واعترفت بالحقيقة أمام مصطفى شعبان، وأنها هي التي وضعت المخدرات في حقيبة نسرين أمين حتى تنتقم منها ويحبها "زين".

شهدت الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل بابا المحال احداث مثير. حيث ظهرت سوسن بدر لابنها بعد وفاتها واعطته مجموعة من النصائح، وسط انهيار من مصطفى شعبان على وفاة والدته.

جت سليمة

شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل جت سليمة ظهور خاص لابنة الفنانة دنيا سمير غانم، فخلال رحلة "سليمة" لجمع فصول الكتاب تذهب إلى مكان جديد حيث تلتقي بأبنتها كايلا.

شهدت الحلقة الحادية عشر من المسلسل أحداثا كثيرة حيث اعطت دنيا سمير غانم درسا ضد التنمر الذي يعاني منه البعض، من خلال قصة ملكة الأنوف (سلوى خطاب) التي تتعرض للتنمر منذ صغرها بسبب طول أنفها، وكانت تدعمها دنيا وتخبرها أن الجمال جمال الروح وليس الشكل، وأنها إذا عاملت من حولها برفق ولطف سيحبونها على الرغم منشكلها.

ستهم

شهد مسلسل ستهم الحلقة 27، العديد من التطورات والتحولات الدرامية، والتي كانت بدايتها مع عودة ماشا الشخصية التي تقدمها الفنانة الروسية "آنا مينشيكوفا"، زوجة بركات "أمير صلاح الدين" من روسيا بعدما علمت بوفاة والدته،فضلا عن أن الألباستر الذي تصدره ستهم الشخصية التي تقدمها روجينا، علامة مسجلة يبحث عنها العديد من الزبائنفي روسيا بسبب جودة صناعته، وأصبحت ماركة مسجلة، وعرضت عليها ماشا فتح مكتب للتصدر، هذا الي جانب ظهورأحمد بدير ضيف شرف بالحلقة في تقديم شخصية رجال أعمال، يتعاون مع رماح "جهاد سعد"، وحمل زوجة مصطفى"إبراهيم السمان"، بعد سنوات من عدم الإنجاب.

سره الباتع

شهد مسلسل سره الباتع الحلقة 28، تصاعدا في الأحداث فور عرض الحلقة عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسمالدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 28، يذهب حامد (أحمد فهمي) للموالد للبحث عن الشيخ الذي يعلم سرالسلطان حامد، ويرسل مسعود (عمرو عبد الجليل) عشيقته ابتسام (شمس الكويتية) للتجسس على حامد، لمعرفة مكانالمسدس الفرنسي.

وتنتقل أحداث مسلسل سره الباتع الحلقة 28، إلى أواخر القرن الثامن عشر، حيث يعلم حامد (أحمد السعدني) أن أمه(هالة صدقي) أصيبت بطلق ناري من الحملة الفرنسية، ودخلت في غيبوبة.

الكبير اوى

شهد مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 27، تطورات في الأحداث بطريقة كوميدية، بعد عرض الحلقة، عبر قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الدرامي الرمضاني.

وخلال أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 27، يبدأ حفل زفاف حفني الديب (كمال أبو رية) والكبيرة (سما إبراهيم) بينما يحاول الكبير (أحمد مكي) قتل حفني للثأر منه، ولكن تمنعه مربوحة.

تخبر مربوحة زوجها الكبير بأن عمته الكبيرة تدافع عنه ولا يجب أن يقتل عريسها يوم زفافها، في الوقت الذي يقوم فيهعدة رجال من الصعيد بالهجوم على حفل الزفاف لقتل حفني الديب.

حرب

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل حرب قيام الظافر (أحمد السقا) بوضع عبوة ناسفة فى سيارة الضابط عمر ( محمد فراج) وذلك بعد رصده من قبل المعلومات التى أدلى بها المهندس زياد صديق الطفولة.



وأصيب الضابط عمر حيث أنه كان على بعد خطوات من سيارته لحظة التفجير.



كما شهدت الحلقة أيضا قيام المهندس زياد بتصنيع عدد من الصاوريخ التى يقوم الظافر باستعمالها ضد قوات الشرطةوالجيش.



ومن الأحداث المثيرة التى شهدتها الحلقة السابعة من المسلسل انتحار معتصم المساعد الأول للظافر بعد اقتحام الشرطةمسكنه وحاول الهرب إلا أنه فشل وقام بعدها بإلقاء نفسه وتوفي فى الحال.

جعفر العمدة

انتهت الحلقة ال27 من مسلسل جعفر العمدة على اعتراف سلوى عثمان "خالة سيف" أن سيف هو ابنه.



وحكت خالة سيف تفاصيل حصول شقيقتها على الطفل من بلال شامة في موقف سبب صدمة لمحمد رمضان.

تلت التلاتة

شهدت الحلقة الـ 12 من مسلسل "تلت التلاتة" العديد من الأحداث المشوقة، حيث هدد أمجد فريدة لكي تعيد له ابنه وأعطاها مهلة يومين، وقامت جدة مي سليم، بتقديم بلاغ في الشرطة بعد اختفائها.

‎ويراها شقيق مي سليم "كريم سرور" ويعلم أمر ذهابهم للسجن فيثور عضباً لأنهم لو يقولوا له الحقيقة.

تحت الوصاية

شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل “تحت الوصاية” العديد من الاحداث المشوقة حيث توفي جد ابناء منى زكي، “جميل برسوم” بعد تدهور الحالة الصحية له.

وانتقلت بالتبعية الوصاية للفنانة منى زكي، لتنقلب الاحداث رأساً على عقب.