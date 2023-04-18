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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فركش.. فريق عمل مسلسل حرب ينتهي من تصوير أحداثه

فريق عمل مسلسل حرب
فريق عمل مسلسل حرب

انتهى فريق عمل مسلسل حرب من تصوير جميع أحداثه، والتي تتضمن 10 حلقات، حيث احتفل صناع العمل مساء أمس الإثنين بانتهاء التصوير، والتقاط الصور التذكارية.

أحداث مسلسل حرب 

بدأ مسلسل حرب أحداثه من يوم 21 من شهر رمضان الحالي، حيث يضم المسلسل 10 حلقات فقط، وتطرق في مضمونها حول شخصية الظافر والتي يجسدها الفنان أحمد السقا، وهو أحد عناصر الجماعة الإرهابية، ويقوم بمهاجمة الجيش بكثير من العمليات الإرهابية، وفي المقابل الضابط عمر- الذي يجسد شخصيته محمد فراج- يحاول طوال أحداث المسلسل، القبض على الظافر، بعد تسببه في استشهاد عدد من أفراد الجيش والشرطة.

أحداث الحلقة السادسة من حرب 

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل حرب، بدء الضابط عمر والذي يقدمه محمد فراج، في كشف غموض شخصية المهندس زياد، والمكلف بتصنيع الصواريخ من قبل الظافر (أحمد السقا) لمهاجمة الجيش.

ولاحظ الضابط عمر تغير سلوك المهندس زياد، وبدء طريقته العدوانية عليه أثناء ممارستهم للرياضة معا، وهو ما جعل الضابط عمر يبدأ في البحث وراء شخصيته، ومن المفترض أن يقوم بكشفها في الحلقات القادمة.

وشهدت أحداث الحلقة السادسة أيضا فشل المهندس زياد في صناعة الصواريخ المكلف بتصنيعها من الظافر لمهاجمة الجيش بها.

وحاول الظافر والذي يجسد شخصيته أحمد السقا في استقطاب عدد من الشباب لينضموا إلي الجماعة الإرهابية وتكليفهم بتنفيذ عمليات إرهابية ضد الجيش

 

أبطال مسلسل "حرب" 

 

مسلسل "حرب" مكون من 10 حلقات، بطولة أحمد السقا، محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، إنجي المقدم، سارة الشامي، ومن تأليف إياد صالح، وإخراج أحمد نادر جلال.
 

 مواعيد عرض مسلسل "حرب" 

وتُعرض حلقات  مسلسل "حرب" على قناة "ON" في تمام التاسعة مساءً، والإعادة الأولى في الساعة الثالثة والربع صباحًا، والإعادة الثانية في الثالثة والربع عصرًا.

فيما يُعرض المسلسل على قناة "ON دراما" عند الساعة 10.45 مساءً، والإعادة الأولى عند الساعة 4.45 صباحًا، والإعادة الثانية عند الساعة 12.15 ظهرًا، والإعادة الثالثة عند الساعة 4.45 عصرًا.

مسلسل حرب الفنان احمد السقا احمد السقا الظافر محمد فراج

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