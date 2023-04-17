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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

1000 حمدالله ع السلامة 26.. سمير يقنع الجدة سوسو بالسفر إلى السعودية

صدى البلد

عرضت مساء اليوم الحلقة السادسة والعشرون من مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة" الذي تخوض بطولته النجمة يسرا وتشارك به ضمن موسم رمضان 2023.

وشهدت الحلقة السادسة والعشرون العديد من الاحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" التي تجسد دورها النجمة يسرا وأبنائها "سماح" وتجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد و "سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.

 تبدأ الاحداث بخروجهم جميعاً من الصحراء سالمين وتركهم للحسيني، خوفاً من رد فعل الجدة سوسو، وتقترح سميحة الذهاب لها مع أكرم و فوقية و ترك أبنائها مع علي و الضابط حسام.

وتقابل ايزابيلا- الفنانة ليلي العزب، سميحة و اكرم و فوقية ببرود نظراً لانقطاع علاقتها مع سوسو منذ فترة نتيجة خلافات بينهم وترفض حتى ذكر اسمها امامهم.

وتحاول معها سميحة و تطلب منها عنوان الجدة سوسو لأقناعها بالاعتذار لها، وتسأل سماح حسام عن سبب قدومه اليهم و يخبرها انه جاء من اجلها ومن اجل حل المشكلة.

وتتصل نيللي بحسام للاطمئنان عليه، وتحكي ايزابيلا لسميحة سبب الخلاف بينها و بين الجدة سوسو و تؤكد فوقية ان ايزابيلا معها حق، ويحاول معها أكرم لمعرفة عنوان الجدة سوسو لكنها تصر على موقفها، وتخبرهم ايزابيلا انها لا تعرف عنوان سوسو، لكنها تركت لها قبل ان ترحل رقم هاتف و اخبرتها انه رقمها الجديد.

وتشعر ايزابيلا بالسعادة بمجرد رؤيتها لأحفاد سوسو وتنسى ما بينهم من مشاكل، ويحاولون معها البحث على رقم هاتف سوسو بعد ان القت ايزابيلا الكارت في حديقة المنزل، ويقوم الجميع بالبحث عن الكارت في الحديقة، ويخبرهم ادريس ابن ايزابيلا ان الجدة سوسو ذهبت لأداء مناسك العمرة، يعتذر علي للدكتورة سميحة و يخبرها ان سيارته لا تستطيع الذهاب للسعودية.

تعود سميحة للمنزل وتجلس بجانب سماح وتحسب المبالغ المالية المطلوبة منها، ويخبر سامح والدته انه يشعر بتعب في قدميه وتنصحه بوضعهم في ماء وملح "وصفة يابانية".

وتطلب سميحة من أكرم شراء "لاب توب" لسامح يساعده في العمل "اون لاين"، ويخبر أكرم فوقية ان الميزانية لا تسمح بشراء شي خاصا ان مصطفى اخوه لم يرسل أموال منذ فترة.

ويتضح لنا ان ادريس أخبر سميحة وأولادها كذب ان سوسو في السعودية بالاتفاق مع سمير، ويخبر سمير جاكي انه ينتظر حتى يؤثر على سميحة وتحرر له توكيل عام.

ويطلب حسام من سماح ان تحد من علاقتها مع علي بويكا، وتثور عليه سماح وتخبره انها لا تحب القيود ويطلب منها حسام الانصراف، يخبر أكرم سميحة ان مصطفى هو من يرسل الأموال لهم ويخبرها ايضاً ان الشقة المقيمين بها شقة مصطفى، تتصل سميحة بمصطفى.

قصة مسلسل "1000 حمدلة ع السلامة"

مسلسل "1000 حمدالله على السلامة" يقدم قصة مختلفة تمامًا عن أعمال النجمة الكبيرة يسرا وفي العمل الجديد تقدم الفنانة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي وقصة المسلسل تتمثل في أن الزوجة يسرا عائدة إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.

أبطال مسلسل "1000 حمد الله على السلامة"

مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، أوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

1000 حمدالله ع السلامة الشابة مايان السيد موسم رمضان 2023 النجمة يسرا ادم الشرقاوى

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