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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بائعو البالونات يزينون ساحات الصلاة وأطفال سيناء يرتدون الزي التقليدي.. شاهد

اطفال امام المساجد
اطفال امام المساجد

جذبت البالونات الملونة والألعاب التي زينت ساحات الصلاة امام المساجد بجنوب سيناء  الأطفال الذين قدموا لأداء صلاة العيد  مع والديهم .


وعقب الصلاة يتجه الأطفال بجنوب سيناء وهم يرتدون الزي السيناوي  لهؤلاء الباعة  برفقة والديهم .


ويحرص بدو جنوب سيناء علي ارتداء  الاطفال الزي السيناوي البدوي خلال عيد الفطر والاحتفاء بالعيد وشراء الالعاب المختلفة .


وقد أدي مواطنو  جنوب سيناء الصلاة في المساجد وساحات المساجد  وسط إقبال كبير وفرحة من المواطنين .


وقد خرج المواطنون بمدن جنوب سيناء للشواطئ العامة والحدائق  للتنزه بينما خرج البدو الوديان الجلبية والسفاري.
وتشهد مدن جنوب سيناء السياحية اقبال كبير من السياح المصريين والعرب لقضاء عطلة عيد الفطر بجنوب سيناء .

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العيد الاطفال البالونات طور سيناء الزي السيناوي

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