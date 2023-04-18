طفل يبدع في الإنشاد الديني عقب صلاة الفجر بطور سيناء

يقبل أطفال طور سيناء علي مسجد المنشية الجامع لأداء صلاة التراويح والتهجد وصلاة الفجر و يلتزمون بالتواجد في المسجد و التنافس في حفظ القران الكريم و الابتهالات الدينية عقب الصلاة .



وقف الطفل آدم أحمد جمال بالصف الأول الابتدائي بالمعهد الازهري أمام مسجد المنشية ينشد قصيدة "ماذا بينك وبين الله " بحلاوة صوت فريدة وجذب انتباه المصلين الذين أشادوا بموهبته الطفل .



و يتنافس الأطفال في طور سيناء في الإنشاد الديني وتجري المسابقات بين الأطفال في شهر رمضان في جنوب سيناء لاختيار اجمل الاصوات في الانشاد الديني و الابتهالات والقرآن الكريم .



الطفل ادم احمد جمال