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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بكار طفل نوبي يظهر في رمضان بطور سيناء بمساعدة والده في بيع الترمس

بكار
بكار

مازالت شخصية بكار الكرتونية التي كانت مسلسلا شهيرا للأطفال في رمضان تلقي قبول كبير في الشارع المصري؛ خاصة في ظهور شبيه بكار في شوارع طور سيناء الطفل امير محمد عبد الحميد ٦ سنوات الذي أطلق عليه أهالي طور سيناء اسم بكار عندما شاهدوه يرتدي الزي  النوبي مثل بكار و يبيع الترمس مع والده في شوارع.


رصدت كاميرا موقع " صدي البلد " الاخباري  الطفل امير عبد الحميد ٦ سنوات الشهير ب " بكار " يساعد والده علي عربة متنقلة في بيع الترمس   ويساعد والده في بيع الترمس وغسيل العربة المتنقلة مشيرا إلي أنه يصوم نهار رمضان  حتي العصر .
وعلق والد بكار  صور بكار  الشهيرة وأصبح أهالي طور سيناء يطلقون عليها عربة " بكار " التي يقودها والده ومعه بكار .
واعاد بكار طور سيناء للاذهان  شخصية بكار الكرتونية وخاصة عندما علق علي العربة المتنقلة صور بكار .
 .
امير عبد الحميد عمره ٦ سنوات يرتدي الزي النوبي يشبه شخصية بكار الكرتونيه وهو يتجول علي الشاطئ  يبيع الترمس مع والده يتحدث مع أهالي طور سيناء  باللهجة النوبيه .
يقول أهالي طور سيناء أنه طفل خفيف الظل ومرح ويتميز بالذكاء و مجتهد يساعد والده في بيع الترمس .
وينتقل بكار من شاطئ إلي اخر في بيع الترمس ويلعب مع الاطفال  واعتبره  الأهالي مثل أطفالهم يلعب معهم  لانه شخصية محبوبة .
وقال اشرف اسماعيل من أهالي طور سيناء إن الأهالي أحبوا بكار لانه فكرهم بالزمن الجميل والشخصية الكرتونية الرائعة بكار .

عبد الحميد محمد والد بكار  بائع الترمس علي كورنيش طور سيناء جاء من اسوان لطور سيناء قاطعا مسافة ٢٠٠٠ كيلو متر بحثا عن لقمة عيش حلال وبدا ببيع الترمس في شنطة صغيرة ثم عربة صغيرة يجرها برفقته ابنه الذي أطلق عليه أهالي طور سيناء "بكار " لانه شبيه بكار ويتكلم بنفس اللهجة .
 .
وقال والد  بكار : إنه جاء لطور سيناء بحثا عن لقمة عيش حلال مشيرا إلي أن اهل طور سيناء الطيبين شجعوه و ساعدوه حتي استمر وأوضح أنه بدأ بأكياس ترمس يحملها في شنطة صغيرة حتي أصبحت عربة خشبيه بسيطة يتجول بها علي الكورنيش لبيع الترمس مشيرا إلي أنه ابنه بكار سوف يلتحق بمدرسة بطور سيناء بالصف الأول الابتدائي .
 

بكار

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IMG_٢٠٢٣٠٤١٤_١٧٤٩٠٨
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IMG_٢٠٢٣٠٤١٤_١٧٤٩٠٦
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IMG_٢٠٢٣٠٤١٤_١٧٤٨٤٨
IMG_٢٠٢٣٠٤١٤_١٧٤٨٤٥
IMG_٢٠٢٣٠٤١٤_١٧٤٨٤٥
جنوب سيناء بكار الطفل طور سيناء رمضان

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