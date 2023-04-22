عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حظر إقامة عربات الطعام المتنقلة في تلك الأماكن.. تفاصيل

عربات الطعام المتنقلة
عربات الطعام المتنقلة

نصت المادة 9 من قانون وحدات الطعام المتنقلة، على أنه لا يجوز لوحدات الطعام المتنقلة الوقوف أمام بعض الأماكن والذي يقوم بتحديدها المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية.

نصت المادة التاسعة من قانون وحدات الطعام المتنقلة على أنه يحدد المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، الأماكن والأحياء التي يٌسمح فيها بتواجد وحدات الطعام بها، ولا يجوز في جميع الأحوال، لهذه الوحدات التواجد أمام المحلات العامة والمطاعم الثابتة التي تتولى بيع ذات أنواع المأكولات أو المشروبات.

ووفقا للقانون تم تعريف وحدات الطعام المتنقلة بأنها كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها، قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروعات وغيرها.

ويجيز قانون وحدات الطعام بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة بموجب ترخيص يصدر من وحدات الإدارة المحلية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التي يتم تفويضها في ذلك.

الطعام المتنقلة وحدات الطعام المتنقلة قانون وحدات الطعام المتنقلة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات العمرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كشف عنها أحمد حسن | صدمة جديدة لجماهير الزمالك قبل مباراة السوبر

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس المسلوق؟

اتهامات بالتدخل وتهديد بتجميد النشاط| وزارة الرياضة تنفذ حكم عزل رئيس الزمالك.. القصة كاملة

دول جديدة تتخلى عن الأخضر.. بريكس توجه ضربة قوية لـ الدولار الأمريكي

مهيب عبدالهادي يعلن عن انضمام نجم الزمالك إلى بيراميدز

نزلت 25 جنيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 22 أبريل 2023

أخبار الأهلي | مفاجأة فى عقوبة كهربا .. ورئيس الرجاء يستنجد بجماهيره

موعد ومعلق مباراة الأهلي والرجاء والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في الدوري الممتاز

أجر صيام رمضان وست من شوال.. لماذا يعادل العام الكامل؟

لكزس تكشف عن RZ الجديدة "كروس اوفر رياضية" |صور

طرق صرف المعاش من المحافظ الإلكترونية في دقائق | تيسيرات لفاقدي الفيزا

بعد تناول الفسيخ والرنجة.. اصنعي معطر طبيعي لمنزلك وتخلصي من الرائحة الكريهة

جماعة مرتبطة بـ"القاعدة" تتبنى قتل مسؤولا بارزا في مالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هندي يعثر على كنز عمره 136 عامًا أسفل منزل.. لن تصدق ما فعله

الزنجبيل والريحان.. اكتشف أفضل الأطعمة المضادة للالتهابات

تكسير وشد شعر.. شجار عنيف بين عروسين هنود في الكوشة

مسلسلات رمضان الحلقة الأخيرة.. حبس منى زكي في نهاية تحت الوصاية .. ووفاة مهرة في ضرب نار

فيديو

أسعار نار.. ملابس النجمات في رمضان أرقام فلكية وطلات مثيرة/ فيديوجراف

مفاجأة بأسعار الدواجن بأول أيام العيد| تفاصيل

حسابات الأندية والمشاهير.. لماذا أزال إيلون ماسك علامة تويتر الزرقاء عن الحسابات الرسمية

حقيقة زيادة أسعار تذاكر حديقة الحيوان | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: عقوبة كهربا بين لجنتي الانضباط والاستئناف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: الحوار الوطني.. عام من التأسيس

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: أول طابع إسلامى أمريكى

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: رميم مصطفى حسني

خالد جمال

خالد جمال يكتب| محمد رمضان "نيفر إند"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (10) اهدنا

دينا أحمد علي

دينا أحمد علي تكتب: قضايا تمكين المرأة الريفية في الدراما الرمضانية

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: سر إخفاء ليلة القدر

اﻟﻤﺰﻳﺪ