3 رسائل مهمة من التموين إلى المواطنين خلال أيام عيد الفطر.. أبرزها: طرح منتجات جديدة بالمجمعات الاستهلاكية

التموين:

استمرار عمل المخابز في أيام عيد الفطر 2023

بشرى من التموين لأصحاب المخابز

أسعار كعك وبسكويت عيد الفطر بالمجمعات الاستهلاكية

أكد الدكتور علي المصيلحي – وزير ‏التموين والتجارة ‏الداخلية، أن المخابز سوف تعود للعمل خلال فترة إجازة عيد الفطر بدءًا من الساعة الخامسة صباحًا، وأشار إلي انه تم توفير حصص ‏الدقيق لكل مخبز 3 أيام حسب ‏متوسط الصرف لكل ‏مخبز في الأيام السابقة.

وأشار ‏المصيلحي الي ان ‏المخابز سوف تكون تحت رقابة تموينية مشددة وانه تم توجيه المديريات ‏لتسيير الحملات يوميا علي ‏المخابز لضمان توافر الخبز ووصوله إلي ‏مستحقيه.

‏وصرح المتحدث الرسمي معاون الوزير الدكتور احمد ‏كمال ‏، أن الدكتور الوزير يتابع يوميًا ‏الأنشطة التموينية من ‏خلال غرفة العمليات المركزية ‏بالوزارة وغرف العمليات المركزية ‏بالمديريات.

وأشار ‏المتحدث الرسمي معاون الوزير أحمد ‏كمال ، ‏إلي ان كل منطقة يعمل بها عدد كبير من المخابز، وأن هناك بعض المخابز حصلت ‏علي إجازة بناء علي تقديمهم طلب بالإدارة التموينية ونسبتها لا تتخطي ‏الــ 10 % في كل ‏مركز وحي ومدينة.

في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية علي انتظام عمل المخابز البلدية طوال أيام إجازة عيد الفطر ، وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بإتاحة صرف مستحقات أصحاب المخابز عن تكلفة الإنتاج خلال أيام العيد.

وأشار إلى الهيئة العامة للسلع التموينية ستقوم بسداد وإتاحة صرف مستحقات أصحاب المخابز عن تكلفة تصنيع الخبز للمخابز البلدية المدعمة والتي تعمل في المنظومة التموينية بصفة منتظمة طوال أيام عيد الفطر المبارك بالتعاون والتنسيق مع البنوك المصرية وشركة بنوك مصر.

ويأتي ذلك بهدف توفير الخبز البلدي المدعم لكافة المواطنين أصحاب البطاقات التموينية طوال ايام عيد الفطر المبارك.

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين معاون الوزير ‏أحمد كمال أن الدكتور علي ‏المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجه الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية وشركات المخابز بضخ كميات ‏كبيرة من الكعك والبسكويت بالمجمعات والمنافذ التابعة لشركات المخابز والمطاحن بتخفيضات تصل الى 25%.

كيلو الكعك السادة وكذلك ‏الملبن بسعر 120 جنيها

وأكد المتحدث ‏الرسمي للوزارة معاون الوزير الدكتور أحمد كمال ان ‏الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية يتابع يومياً ما يتم ضخه من السلع ‏بالمجمعات الاستهلاكية، وكذلك عمل المخابز ومنافذ صرف ‏السلع التموينية.‏

كعك المكسرات 170 جنيها و‏البسكويت النشادر بـ 110

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كعك عيد الفطر ‏المبارك في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏والمجمعات الاستهلاكية، وفي تقرير تلقاه الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية ‏من الشركة القابضة للصناعات الغذائية أشار إلى أن ‏التخفيضات تصل إلى 25%.

الغريبة السادة بـ 140 ‏والبيتي فور لوكس و بـ 150 جنيها

وأكد التقرير الوارد الى الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة ‏الداخلية توافر كافة الأنواع من خلال شركات النيل للمجمعات ‏الاستهلاكية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعامة لمخابز ‏القاهرة الكبرى، وأنه يتم طرح كيلو الكعك السادة و كذلك ‏الملبن بسعر 120 جنيها ، وكعك المكسرات 170 جنيها وكيلو ‏البسكويت النشادر بـ 110 جنيهات والغريبة السادة بـ 140 ‏جنيها والغريبة اللوز بـ 150 جنيها والبتي فور العادي بـ 110 ‏جنيهات، والبتي فور لوكس و السابليه بـ 150 جنيها. ‏

عبوة كعك مشكل شفافة ‏زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيها

وأشارت الشركة القابضة للصناعات الغذائية في التقرير الوارد ‏إلى الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين ‏والتجارة الداخلية انه يتم توفير عبوة كعك كرتون مشكل زنة ‏‏1 كيلو بسعر 120 جنيها والعبوة 2 كيلو بسعر 250 جنيها و ‏الـ 3 كيلو بسعر 380 جنيهًا.

عبوة مكسرات فاخرة زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات

ولفت التقرير إلى انه يتم كذلك طرح عبوة كعك مشكل شفافة ‏زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيها ، الـ 2 كيلو بـ 250 جنيها ، ‏الـ 3 كيلو بـ 380 جنيها ، فضلا عن عبوة مكسرات فاخرة ‏كرتون زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات.