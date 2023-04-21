ضربتان في يوم واحد.. صاروخ "إيلون ماسك" ينفجر بعد دقائق من إطلاقه ويفقد 13 مليار دولار من ثروته

تلقى إيلون ماسك ضربة فشل جديدة بعد أن انفجر الصاروخ الفضائي "سوبر هيفي" الذي يحمل المركبة "ستارشيب" بعد عدة دقائق فقط من انطلاقه في رحلة من ولاية تكساس لاستكشاف كوكب المريخ، وهو يعد أقوى وأكبر صاروخ يتم بناؤه على الإطلاق، وفقا لتقرير صحيفة الجارديان البريطانية.

SpaceX

سبق وأن ألغت شركة "سبيس إكس" التي يمتلكها "ماسك" الإطلاق الصاروخي المتوقع أن يتم في وقت سابق من هذا الأسبوع وأجلته بسبب مشكاكل في الضغط ، ولكن يوم الخميس في الساعة 8.33 صباحًا بالتوقيت المحلي لولاية تكساس، انطلق صاروخ ستارشيب البالغ طوله 120 مترًا و ازدادت سرعته ، لكنه بدأت بعد ذلك في الدوران على ارتفاع منخفض قبل أن ينفجر بعد حوالي أربع دقائق من مغادرته الأرض.

سبق وأن أعلنت شركة سبيس إكس SpaceX في وقت سابق أن فرص النجاح في الوصول للمريخ منخفضة للغاية حتى الآن وأن الهدف من الرحلة التجريبية هو جمع البيانات ، بغض النظر عما إذا كانت المهمة ستتحقق أم لا، ورغم الفشل في أداء المهمة، شعر الموظفون في سبيس إكس بالفخر حتى بعد تفكك الصاروخ.

إيلون ماسك

جاء في حساب شركة سبيس إكس تغريدة على تويتر : "كما لو أن اختبار الطيران لم يكن مثيرًا بدرجة كافية للصاروخ فرفض إكمال المهمة، شهد Starship تفكيكًا سريعًا غير متوقع قبل مرحلة الفصل بين الصاروخ و المركبة" ، في إشارة إلى الانفجار.

الفشل لم يلغ الروح الرياضية المرحلة لـ "ماسك" ولم يأخذ الموضوع بمحمل الجد، بل كعادته حاول التهوين من الانفجار، وكتب تغريدة يقول فيها: "تهانينا لفريق SpaceX على الاختبار الرائع لستارشيب! تعلمنا الكثير اليوم وأخذنا خبرة تفيدنا في اختبار الإطلاق التالي الذي سيكون في غضون بضعة شهور من الآن".

سرعان ما انتشرت أخبار فشل الانطلاق الصاروخي لشركة "سبيس إكس" وانعكست نتائجها بالسلب على ثروته، حيث فقد 13 مليار دولار من ثروته في غضون أقل من 24 ساعة فقط، وما ساهم بقوة في تراجع مؤشرات أسهم "إيلون" هو الأداء المخيب للآمال لشركة تسلا للسيارات الكهربائية خلال الفترة الأخيرة مع حالة التشوش التي ضربت تويتر مع إزالة علامات التوثيق الزرقاء.