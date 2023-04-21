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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خسر 13مليار دولار في يوم.. إيلون ماسك يتعرض لـ 3 ضربات متتالية

إيلون مايك
إيلون مايك

نشرت وكالة “سي ان بي سي عربية”، تقريراً عن تعرض الملياردير الأشهر إيلون ماسك، لخسائر فادحة وصلت ١٣ مليار دولار خلال يومًا واحدًا.

وبحسب التقرير، فأنه بسبب أسبوع مضطرب لـ SpaceX و Tesla و Twitter، خسر الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، حوالي 13 مليار دولار، وهو أكبر انخفاض حتى الآن هذا العام.

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إيلون ماسك الذي تبلغ ثروته 163.9 مليار دولار الآن، لا يزال ثاني أغنى شخص في العالم بعد برنارد أرنو الذي تصل ثروته إلى 211 مليار دولار.

 

ضربات متتالية

وإن كانت ضربة واحدة على الرأس موجعة، فقد تلقى إيلون ماسك 3 ضربات متتالية من شركاته الـ 3 الكبرى.

 

حيث كانت الافتتاحية مع تراجع أسهم شركة Tesla للسيارات الكهربائية، إذ هوى السهم بنحو 10% عند إغلاق جلسة الخميس وذلك بعد تراجع أرباحها في الربع الأول من العام 2023 بـ 24% إلى مستويات 2.5 مليار دولار بسبب تخفيضات أسعار سياراتها مؤخراً، الأمر الذي أثار خوف استياء المستثمرين.

 

وفي خضم هذه التراجعات، أقلع صاروخ SpaceX الجديد Starship، والذي يبلغ طوله 120 متراً ويعد أكبر صاروخ بالعالم والمخصص لرحلات القمر والمريخ، من قاعدة في تكساس الأميركية بنجاح، ولكن فرحة ماسك بهذا الإنجاز لم تكتمل، إذ انفجر الصاروخ بعد 4 دقائق فقط من إقلاعه.

 

الضربة الثالثة جاءت من العصفور الأزرق، إذ فقد العديد من المشاهير حول العالم علامة التوثيق الزرقاء التي تؤكد التحقق من ‏حساباتهم على منصة Twitter للتواصل الاجتماعي، وذلك ضمن حملة تقوم بها الشركة بهدف زيادة الإيرادات من خلال إتاحة المجال للاشتراك المدفوع.

 

ويجب على المستخدمين الذين يرغبون في الاحتفاظ بعلامة التوثيق الزرقاء على ‏حساباتهم دفع 84 دولاراً سنويًا مقابل الاشتراك في خدمة ‏Twitter Blue‏.‏

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