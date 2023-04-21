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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خصومات العيد.. وفر 7 آلاف جنيه واشتري سامسونج Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z
Samsung Galaxy Z Fold4

بدأت مواقع التجارة الإلكترونية في تقديم عروض مغرية على الأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية، التي تتميز بالأسعار المرتفعة ومع ذلك يعبر الشراء في المواسم صفقة رابحة، تحصل على نفس المنتج بخصم كبير.

من ضمن أقوى العروض على موقع أمازون مصر، شراء موبايل  سامسونج  جالاكسي زد فولد 4 القابل للطي بسعر 44,440 جنيه مصري بعد أن كان سعره الأصلي 51006 جنيه، وبالتالي شرائك للموبايل في هذا التوقيت يوفر عليك حوالي 7 آلاف جنيه، وهو إصدار سعة التخزين 256GB ججيابايت روم.

Samsung Galaxy Z Fold4

في السطور التالية ترصد "صدى البلد" كل مواصفات الجهاز قبل أن تفكر في شراءه، لتعرف كل إمكانياته.

مواصفات Samsung Galaxy Z Fold4

يأتي مع شاشة عرض Dynamic AMOLED 2X مقاس 7.6 بوصة، مع دقة وضوح 1812x2176 بيكسل، وكثافة بيكسلات 373 نقطة لكل بوصة، معدل تحديث 120 هرتز، أقصى درجة سطوع 1200 شمعة لكل متر مربع، مع نسبة شاشة إلى هيكل 90.9% وتقنية HDR10+ وزجاج واقي من Corning Gorilla Glass Victus+.

Samsung Galaxy Z Fold4

يعمل هاتف  سامسونج  جالاكسي بواسطة معالج وحدة مركزية من كوالكوم وتحديدا شريحة SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 بدقة تصنيع 4 نانو، ثماني النوى، بتردد ميقاتي أقصى 3.19 جيجاهرتز، وشريحة معالجة رسوميات جرافيك من Adreno 730 تقترن مع ذاكرة وصول عشوائي 12 جيجابايت رام وسعة تخزين إما 256 أو 512 ججيابايت أو 1 تيرا بايت ولا يدعم كارت ميموري خارجي.

يحزم جهاز  سامسونج  بطارية سعتها 4400 مللي أمبير في الساعة لا يمكن إزالتها، مع دعم للشحن السريع بقدرة 25 وات سلكي و تصل من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة فقط، مع قدرة على  الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات والشحن العكسي بقوة 4.5 وات، نظام التشغيل أندرويد 12L قابل للترقية إلى 13 مع واجهة مستخدم One UI 5.1.

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بالنسبة لإعداد الكاميرات، يأتي الجهاز مع 3 كاميرا في اللوحة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل فتحة عدسة واسعة وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابيكسل وكاميرا تيليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابيكسل مع زووم 3x وخاصية التثبيت البصري OIS ويوجد أيضا فلاش ليد وتقنية التصوير البانورامي وHDR والكاميرا السيلفي بدقة 4 ميجابيكسل.

العيد Galaxy Z Fold4 سامسونج Samsung Samsung Galaxy Z Fold4

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